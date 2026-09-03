La modernista Casa Amatller tendrá un espacio inmersivo dedicado al mundo de Salvador Dalí

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Barcelona, 3 sep (EFE).- La modernista Casa Amatller del Passeig de Gràcia de Barcelona inaugurará el próximo 15 de septiembre un espacio inmersivo y permanente, de unos 1.200 metros cuadrados, que invitará a recorrer el futuro imaginado por Salvador Dalí.

Bajo el nombre 'Dalí Boulevard Cibernètic', el espacio combinará realidad virtual con originales y copias de objetos dalinianos, como joyas o vestidos ideados por el artista de Figueres.

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El público vivirá una experiencia inmersiva de artes digitales que explora la obra de Salvador Dalí a través del su pensamiento futurista y su relación con la ciencia, la pintura, la escultura, el diseño o la moda.

Producido por Layers of Reality y la Fundació Gala Salvador Dalí, en 'Dalí Boulevard Cibernètic' el visitante se verá inmerso en "un paseo entre sueño y la tecnología, entre fantasía y anticipación, entre lo que un día fue imaginado y lo que, con el tiempo, ha acabado formando parte de nuestro presente", ha informado el centro daliniano.

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Dalí mantuvo un estrecha relación con el Passeig de Gràcia, pues fue en esta céntrica avenida barcelonesa, en la Galeria Dalmau, donde Salvador Dalí hizo su primera exposición individual en noviembre de 1925, y una segunda en 1926.

Layers of Reality es un estudio pionero en la creación de contenidos de realidad ampliada que en 2019 inauguró su centro de creación y exhibición de referencia, Ideal Barcelona.

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En marzo de 2022, inauguró MAD (Madrid Artes Digitales) en Matadero de Madrid junto a Som Produce y Stardust International, y en marzo de 2024 inauguró Bombas Genes, Centre d’Arts Digitals en València.

Entre sus producciones más relevantes figuran 'Klimt, la experiencia inmersiva', 'Frida Kahlo, la vida de un mito', 'Dalí Cibernético', 'Los últimos días de Pompeya', 'Tutankamon, la experiencia inmersiva', 'La leyenda del Titanic', 'Cleopatra', 'Sorolla, una nueva dimensión', 'Jules Verne 200', 'Universo Goya' o 'Leonardo versus Michelangelo'. EFE.

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