Infografías del jueves 3 de septiembre

Guardar

INMIGRACIÓN CANARIAS - Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva después de 26 días en el mar.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Previa del Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de F1.

PUBLICIDAD

CICLISMO LA VUELTA - Previa de la 13.ª de La Vuelta, de 192,8 km entre Almuñécar a Loja.

FÚTBOL LALIGA - Previa de la jornada 4 de LaLiga.

FÚTBOL INGLATERRA- Previa de la jornada 3 de la Premier League inglesa.

jlo/ros