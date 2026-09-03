Enma López mantendrá su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid

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Madrid, 3 sep (EFE).- La hasta ahora portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha mostrado este jueves su voluntad de continuar como concejala en el consistorio y ha declarado que no comprende la decisión del partido de apartarla de la dirección del grupo municipal.

"Mi voluntad es continuar con mi trabajo como concejala en el Ayuntamiento de Madrid con las tareas que la dirección de mi grupo considere oportunas y adecuadas para mí. Lo haré, como siempre, con la ilusión y dedicación que merecen el cargo, mi partido, sus militantes y las y los madrileños", ha señalado en un comunicado.

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López se presentó a las primarias para encabezar la lista del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones locales previstas para el próximo año, enfrentándose así a la actual líder socialista en el consistorio, Reyes Maroto, que finalmente se impuso con 1.045 votos, frente a los 841 cosechados por la concejala.

Ahora, como ha informado la propia concejala, la exministra de Industria ha optado por apartarla de la dirección del grupo municipal socialista, así como de la portavocía adjunta y de la coordinación de los vocales vecinos del PSOE de Madrid en las diferentes juntas de distrito.

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"Es una decisión que asumo, como no podría ser de otra manera, pero que no comparto. No forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partido", ha manifestado López.

La concejala ha recordado que lleva siete años como representante del PSOE en consistorio de la capital y ha asegurado que su compromiso con el partido está "íntimamente ligado" con el trabajo diario que lleva a cabo allí, enfocado, en sus palabras, en "traducir" el proyecto socialista en "mejoras tangibles" para la vida de los madrileños.

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"Ese compromiso doble, con mi partido y con mis vecinos, fue el que me llevó a participar en libertad este verano en las primarias del PSOE de Madrid. Y ese compromiso no desaparece por no haberlas ganado, pese haber obtenido más de un 45% de la confianza de la militancia", ha sentenciado.

Tras anunciar en junio pasado su candidatura a las primarias madrileñas, López también dejó la Ejecutiva del PSOE, donde era secretaria de Estudios y Programas desde diciembre de 2025. EFE

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