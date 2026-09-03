Elias Valtonen: “Mi objetivo es quedarme aquí"

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Valencia, 3 sept (EFE).- El alero finlandés Elias Valtonen reconoció en su presentación como jugador de Valencia Basket que su principal objetivo es continuar en la entidad ‘taronja’, después de haber llegado con un contrato no garantizado que, en caso de ratificarse, le aseguraría la continuidad hasta final de temporada.

“Tengo que ir día a día y trabajar para ver qué pasa. Mi objetivo es quedarme aquí y seguir en el equipo, pero no sé lo que va a pasar. Tengo que trabajar muy duro estos días y ver qué pasa, pero siempre vivo en el día a día”, explicó Valtonen este jueves en declaraciones a los medios.

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“Cuando un club como el Valencia Basket te llama es muy fácil tomar la decisión. Según se fue desarrollando mi carrera, jugar en la Euroliga se convirtió en mi objetivo y este club me da la oportunidad de probarme a mí mismo”, señaló.

El nuevo jugador ‘taronja’ compartió lo que el entrenador Xavi Albert le ha pedido en estos primeros días de trabajo: “Lo más importante es que sea yo mismo, que juegue rápido, que tire triples cuando pueda… Además, jugué con un estilo similar en Manresa y estoy familiarizado con esta forma de jugar”.

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Víctor Luengo, director de relaciones externas del Valencia Basket, también valoró la incorporación del exterior finlandés: “Su forma de jugar y rebotear le permite jugar tanto dentro como fuera. Tiene un nivel contrastado en la acb y ahora tiene el reto de demostrar que puede competir con los mejores en la Euroliga”. EFE

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