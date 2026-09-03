El Comité Paralímpico Internacional busca nuevos deportistas para el equipo de refugiados

Guardar

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El Comité Paralímpico Internacional (IPC), a dos años de los Juegos de Los Ángeles 2028, ha lanzado una iniciativa a nivel mundial para buscar deportistas que tengan el potencial de clasificarse para los Juegos como parte del Equipo Paralímpico de Refugiados (RPT).

A través de la iniciativa 'RPT Hopefuls', el IPC pretende identificar a deportistas con discapacidad con estatus de refugiado que compitan a nivel internacional en uno de los dieciséis deportes específicos del programa para los Juegos.

PUBLICIDAD

Los atletas se identifican inicialmente mediante un proceso de nominación en el que participan los Comités Paralímpicos Nacionales y las Federaciones Internacionales. Una vez seleccionados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) verificará la condición de refugiado de cada atleta.

Tras esta verificación, el Comité Paralímpico Internacional otorgará subvenciones a los Comités Nacionales y a las federaciones correspondientes para apoyar a estos atletas en su camino hacia la clasificación para los Juegos.

PUBLICIDAD

“A través de esta iniciativa para los Juegos Paralímpicos queremos identificar y apoyar a atletas paralímpicos talentosos con estatus de refugiado para garantizar que tengan la oportunidad de perseguir sus ambiciones deportivas como cualquier otro atleta", declara Mike Peter, director ejecutivo del IPC.

“Desde que los primeros atletas paralímpicos refugiados compitieron en Río 2016 ha habido un inmenso interés mundial en el Equipo Paralímpico de Refugiados y sus actuaciones han servido especialmente para destacar las habilidades y aspiraciones de los 18 millones de personas con discapacidad en todo el mundo que han sido desplazadas forzosamente de sus hogares", señala.

PUBLICIDAD

En los Juegos Paralímpicos de París 2024, el IPC apoyó al Equipo Paralímpico de Refugiados más numeroso y exitoso hasta la fecha. El equipo, compuesto por ocho atletas y un guía, compitió en seis disciplinas y obtuvo dos medallas de bronce.

Zakia Khudadadi hizo historia al convertirse en la primera medallista del Equipo Paralímpico de Refugiados al subir al podio en la prueba femenina de taekwondo adaptado (-47 kilos). Poco después, Guillaume Junior Atangana y su guía Donard Nyamjua lograron la victoria en la prueba masculina de 400 metros T11 de atletismo.

PUBLICIDAD

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) presentó por primera vez un Equipo Paralímpico de Refugiados en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 con dos integrantes. En los Juegos de Tokio ese número ascendió hasta seis.

Los dieciséis deportes paralímpicos que pueden practicar los atletas paralímpicos refugiados en el marco de esta iniciativa son boccia, atletismo, bádminton, piragüismo, escalada, ciclismo, equitación, halterofilia, natación, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, voleibol sentado, tiro deportivo, baloncesto en silla de ruedas y esgrima en silla de ruedas. EFE

PUBLICIDAD