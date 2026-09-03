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El Benfica cede al colombiano Ríos y recibe al argentino 'Diablito' Echeverri

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Lisboa, 3 sep (EFE).- El colombiano Richard Ríos jugará en el Al Ittihad de Arabia Saudita cedido por el Benfica, mientras que el argentino Claudio Echeverri lo hará en el equipo de Lisboa en calidad de préstamo del Manchester City, informó el club portugués.

Ríos, centrocampista internacional de Colombia de 26 años, permanecerá hasta el final de la temporada en el fútbol saudí, tras no haber encontrado espacio en la plantilla del Benfica con la llegada del técnico Marco Silva.

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El jugador natural de Vegachí llegó a Lisboa la campaña anterior procedente del Palmeiras brasileño por una cifra de 27 millones de euros, lo que lo convirtió en la cuarta adquisición más cara de la historia del equipo portugués.

Bajo el mando del anterior entrenador, Jose Mourinho, Richard Ríos fue un habitual en las 'águilas', con las que disputó 45 partidos, con 8 goles y 6 asistencias.

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El mismo día, el Benfica cedió a un centrocampista y recibió a otro, Claudio Echeverri, en préstamo del Manchester City.

El 'Diablito', de 20 años, tiene características más ofensivas que Ríos y estará cedido hasta el final de la temporada, aunque el acuerdo con el City incluye una opción de compra.

"Llego a un club muy grande. Muchos jugadores han tenido éxito aquí, varios argentinos también. Espero poder repetir lo que ellos lograron y ayudar al Benfica", declaró a los medios del club.

Echeverri se formó en las categorías inferiores de River Plate hasta llegar al primer equipo de los 'millonarios', tras lo cual firmó con el Manchester City.

Jugó tres partidos bajo la dirección del entonces entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola, y encadenó cesiones al Bayer Leverkusen alemán y, más recientemente, al Girona.

En el Benfica, compartirá plantilla con los también argentinos Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, que fue su compañero en las selecciones juveniles de la Albiceleste.

Además, Echeverri heredará el número 30, que ya han usado en las 'águilas' compatriotas suyos como Javier Saviola y Nicolás Otamendi. EFE

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