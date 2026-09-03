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El alcalde de Valladolid dice que en 2027 se iniciará el cierre del fondo sur del estadio

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Valladolid, 3 sep (EFE).- El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado este jueves, durante su visita a las obras de accesibilidad que el Real Valladolid ha acometido en el estadio José Zorrilla, que el cierre del fondo sur arrancará en 2027.

Esta reforma se incluye en un proyecto integral de modernización del estadio, desarrollado conjuntamente con el Real Valladolid, y que también contempla mejoras en la circulación interior del José Zorrilla, para convertirlo en un espacio preparado para albergar otros eventos deportivos, culturales y empresariales.

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Asimismo ha anunciado la remodelación del aparcamiento del estadio, que se ejecutará de manera coordinada con las obras del fondo sur, una vez se hayan concluido estas últimas, para evitar "actuaciones duplicadas y ofrecer una solución definitiva al entorno del espacio".

Carnero ha agradecido al Real Valladolid la inversión realizada para mejorar la accesibilidad y hospitalidad del José Zorrilla, que se ha incrementado en el tiempo, de 11,8 a 12,3 millones de euros, al incluir la remodelación del campo 3 de los Anexos, tal y como ha advertido el vicepresidente corporativo del club blanquivioleta, Jorge Santiago.

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Las obras acometidas por la entidad deportiva no estarán finalizadas para el debut del primer equipo en el estadio, este mismo sábado, "pero la circulación exterior e interior se hará con normalidad, y no afectará a los accesos de los abonados que están en la grada", ha añadido, Santiago.

El objetivo de todas estas reformas es acercar la categoría del estadio José Zorrilla al nivel 4 de la UEFA, para hacer del recinto un foco de atracción no solo deportivo, sino también cultural y turístico, lo que enriquecerá a la ciudad, mejorará la experiencia del aficionado y permitirá el disfrute de la instalación municipal más allá de los días de partido.

De ahí la creación de nuevos espacios de hospitalidad, al servicio de las necesidades actuales, con una actuación en el tercer nivel de palcos ubicados en el fondo norte, una zona abierta y bien conectada a través de nuevos módulos de elevación mecánica que permitirán un fácil acceso a personas con movilidad reducida.

Así, se hará más eficiente el flujo de personas con la construcción de ascensores, y se modernizarán los tornos de acceso y los servicios de restauración, lo que potenciará la actividad económica y social de la ciudad, generando ingresos externos de empresas privadas.

Los 12,3 millones de inversión del club vallisoletano añaden la construcción de un edificio de mil metros cuadrados enfocado en el trabajo de la primera plantilla blanquivioleta, con un gimnasio de altas prestaciones, salas de fisioterapia, nutrición, espacios médicos y todo lo necesario para la preparación de élite de los futbolistas.

También se están construyendo nuevos baños para el público y nuevas oficinas para el trabajo de categorías inferiores, con la voluntad de poner más herramientas al servicio del crecimiento del talento joven de la cantera.EFE

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mim/rjh/fc

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