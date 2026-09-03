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Educo denuncia que 1,2 millones de niños en riesgo de pobreza no tienen becas comedor

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Madrid, 3 sep (EFE).- La ONG Educo ha presentado este jueves, mediante la recreación de un aula en la Plaza del Carmen de Madrid, el informe 'Vuelta al cole, ¿vuelta al comedor?' con el que ha denunciado que más de la mitad de los niños en riesgo de pobreza o exclusión no tienen acceso a las becas comedor.

Para ello, con 24 sillas que simulaban un aula, la ONG ha denunciado el elevado número de alumnos en riesgo de pobreza. De ellas, cuatro sillas naranjas han reflejado el porcentaje de niños que sí tienen acceso a una beca comedor y otras cuatro rojas han representado los que no la tienen a pesar de su condición económica familiar.

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Pilar Orenes, directora general de Educo, ha presentado los datos de este informe anual destacando el papel del comedor como un "un espacio seguro de educación y convivencia".

Sin embargo, el informe de este año ha cifrado en 1,2 millones de niños en riesgo de pobreza que no pueden acceder a las becas a dicho espacio y lo que ello conlleva; "una comida saludable diaria", ha afirmado Orenes en rueda de prensa.

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En total, más de 2,2 millones de niños se encuentran en condición de riesgo de pobreza, lo que representa un 33,8 % de la población infantil, y solo 981.000 cuentan con la ayuda necesaria para acceder al comedor escolar.

Los datos recabados por Educo también reflejan que el grueso de niños que no reciben la beca comedor cursa la ESO, pues solo dos de cada diez centros públicos que imparten secundaria tienen comedor, frente al 75,79 % de centros concertados y privados que cuentan con él.

La media de coste del comedor es de 5,7 euros diarios, una cantidad que supone anualmente el 7,6% de los ingresos de las familias en riesgo de pobreza. "Al final, las familias con más necesidades tienen que hacer muchos equilibrios para poner prioridades", ha añadido la directora general de Educo.

Según ha informado, muchas de las becas no cubren la totalidad del coste del comedor. "El promedio es del 69 %. Pedimos que las becas cubran el total del coste, muchas familias no pueden pagar la diferencia y sus hijos e hijas solo se quedan en el comedor algunos días, poniendo en riesgo esa comida completa y nutritiva al día".

Orenes también ha pedido que el comedor escolar sea universal y gratuito para todo el alumnado y se incluya dentro del presupuesto público, algo que supondría un 0,37 % del PIB, una circunstancia que ha considerado como "una inversión estratégica" con retornos en muchos ámbitos de la sociedad, incluido el económico.

Además, dicho aumento reforzaría el porcentaje de presupuesto que dedica España a la educación, que actualmente supone un 4,34 % del PIB, y superaría la media europea del 4,65 %.

El programa Becas Comedor Educo ha concedido 83.000 becas y 6,6 millones de comidas desde su creación en 2013 gracias a la aportación económica de particulares y empresas a la ONG, que trabaja con las escuelas para que el espacio de mediodía sea un entorno "educativo, protector y de bienestar para niños y niñas". EFE

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