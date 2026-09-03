Espana agencias

Confirman que español desaparecido contabilizado por China figura también en lista Nepal

Guardar

Pekín, 3 sep (EFE).- El ciudadano español que figura entre los desaparecidos contabilizados por las autoridades chinas tras la devastadora riada de la semana pasada es una de las dos personas españolas que constan también como desaparecidas en Nepal, confirmaron este jueves a EFE fuentes diplomáticas.

Así, el nombre del ciudadano incluido en el recuento de las autoridades chinas coincide con uno de los dos que figuran en la lista de desaparecidos de Nepal.

PUBLICIDAD

La aclaración permite establecer que son dos, y no tres, los ciudadanos españoles que permanecen desaparecidos tras la catástrofe, cuyos efectos alcanzaron tanto el norte de Nepal como el vecino condado tibetano de Gyirong. EFE

(Más información en EFE Internacional)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

El país vecino obliga desde el 27 de agosto a que las estaciones de servicio indiquen si el combustible contiene aditivos metálicos

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Ubicada en el fiordo de Sørfjorden, la propiedad funcionó durante más de un siglo como correccional, una etapa que le ganó el sobrenombre con el que se conoce ahora

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

El líder del PP ha prometido recuperar la política “firme y sensata” con Marruecos, y buscar una relación “leal” en la que quede claro que Ceuta y Melilla son España. “No es una cuestión negociable”

Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Santiago Abascal acusa a Sánchez de “traición” y de actuar con “sumisión” ante Marruecos: “No es amigo, es su amo”

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Marruecos tras el informe policial de la entrada masiva en Ceuta: “No hay evidencias sólidas de que lo planificara”

Pedro Sánchez rebaja el papel de Rusia e Israel en la avalancha migratoria en Ceuta y dice ahora que “no hay evidencias” de que fuesen causantes

ECONOMÍA

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo