Confirman que español desaparecido contabilizado por China figura también en lista Nepal

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Pekín, 3 sep (EFE).- El ciudadano español que figura entre los desaparecidos contabilizados por las autoridades chinas tras la devastadora riada de la semana pasada es una de las dos personas españolas que constan también como desaparecidas en Nepal, confirmaron este jueves a EFE fuentes diplomáticas.

Así, el nombre del ciudadano incluido en el recuento de las autoridades chinas coincide con uno de los dos que figuran en la lista de desaparecidos de Nepal.

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La aclaración permite establecer que son dos, y no tres, los ciudadanos españoles que permanecen desaparecidos tras la catástrofe, cuyos efectos alcanzaron tanto el norte de Nepal como el vecino condado tibetano de Gyirong. EFE

(Más información en EFE Internacional)