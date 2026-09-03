A Coruña anulará acuerdos de la puja por la que los Franco lograron la Casa Cornide

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A Coruña, 3 sep (EFE).- El Gobierno local de A Coruña llevará al pleno de la próxima semana la Casa Cornide para avanzar en el proceso destinado a reclamar la restitución de esta propiedad al patrimonio público con la anulación de los acuerdos de la puja por la que los Franco se hicieron con este inmueble situado en la Ciudad Vieja de A Coruña.

La alcaldesa, Inés Rey, ha explicado este jueves que en el pleno se rechazarán las alegaciones presentadas por la familia Franco al proceso, se aprobarán los informes encargados al profesor de la Universidade da Coruña (UDC) Carlos Aymerich y se anularán los acuerdos plenarios de 1962 que permitieron la subasta pública que facilitó que el inmueble acabara en manos del dictador.

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"La Casa Cornide fue un bien público usurpado por la dictadura mediante una subasta ficticia y tiene que volver a ser pública", ha señalado la regidora, quien ha recordado que todo el proceso de venta del inmueble aprobado en 1962 estuvo orquestado para darle apariencia de legalidad a una transacción amañada.

Así, el pleno anulará el acuerdo del 3 de julio de ese año que aprobó la enajenación de la propiedad municipal mediante subasta, y el acuerdo posterior del 2 de agosto que aprobó la adjudicación definitiva a su comprador, Pedro Barrié de la Maza, quien cuatro días después vendió a su vez la Casa Cornide a Carmen Polo, mujer del dictador.

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"La Casa Cornide fue un regalo de un bien público que le hicieron al dictador", ha dicho Rey sobre un inmueble que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023, con la obligación de abrir sus puertas determinados días al año para visitas.

El próximo trámite será la remisión al Consello Consultivo de todo el expediente para su validación. EFE

car/am/ros