Un estudio confirma que el ámbar no conserva mejor el ADN de los insectos

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Madrid, 2 sep (EFE).- Aunque la cultura popular y películas como 'Jurassic Park' difundieron la idea de que la resina es un conservante perfecto para el material genético, los datos científicos demuestran que no: el ADN no permanece protegido de la degradación durante miles o millones de años al quedar atrapado en resina.

Un equipo internacional, encabezado por el Instituto Botánico de Barcelona (IBB, CSIC-CMCNB), con la participación del Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), acaba de presentar una investigación que aporta nuevos datos experimentales sobre lo que ocurre cuando un insecto queda atrapado en resina.

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El estudio, publicado en Scientific Reports, muestra que los insectos conservados en resina no presentan una mejor preservación del ADN que aquellos mantenidos fuera de este medio.

"De hecho, en algunas de las muestras analizadas se observó una degradación más rápida del material genético en los ejemplares conservados en resina que en los que permanecieron fuera de ella", señala David Peris, investigador Ramón y Cajal del Instituto Botánico de Barcelona y líder del estudio.

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El equipo comparó durante 30 días el estado de preservación del ADN y de los tejidos y órganos internos de dos especies modelo de insectos: la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) y el escarabajo de la harina (Tribolium castaneum).

Los investigadores analizaron ejemplares atrapados en resina fresca de pino y ejemplares conservados fuera de la resina y secados al aire, explica una comunicado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

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Los análisis moleculares mostraron que el ADN se degradaba rápidamente en ambos tratamientos y que la inclusión en resina no favorecía su conservación.

"Durante mucho tiempo se asumió que la resina aislaba las inclusiones y las desecaba, favoreciendo una especie de momificación y la conservación del material genético. Sin embargo, parece que la resina podría tener, en algunos casos, el efecto contrario, manteniendo la humedad de los organismos, lo que favorece la rápida degradación del ADN", explican Xavier Franch y David Martín, investigadores científicos del CSIC en el Instituto de Biología Evolutiva.

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En cambio, el estudio de los tejidos internos mediante tomografía con luz de sincrotrón, una técnica de imagen de alta resolución, mostró que la resina sí puede favorecer la conservación de determinados tejidos y órganos internos, aunque este efecto no es igual en todos los organismos y depende de las características anatómicas de cada especie.

"Tras 30 días, tanto las moscas como los escarabajos conservados fuera de la resina presentaban tejidos claramente desecados. En cambio, las moscas atrapadas en resina mantenían estructuras internas, como los músculos, en gran medida intactas", indica Jesús Gómez-Zurita, investigador científico en el IBB.

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"Por su parte, los escarabajos, muy bien aislados del medio gracias a sus cubiertas quitinosas, aunque conservaban la estructura general de los tejidos, los mostraban más degradados y con una mayor acumulación de burbujas de gas, posiblemente resultado de la descomposición interna", añade el investigador.

Las muestras más antiguas de ADN recuperadas de organismos atrapados en resina tienen apenas unos cientos de años. "Tras nuestro estudio podemos entender un poco mejor por qué. Muy probablemente, nunca llegaremos a encontrar ADN conservado en resina con millones de años de antigüedad", concluye Peris. EFE

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