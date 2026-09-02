Matarazzo: Tenemos el potencial para ser mejor equipo que la pasada temporada

San Sebastián, 2 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró este miércoles que su plantilla tiene "el potencial para ser mejor equipo" que la temporada pasada y se mostró satisfecho por las nuevas oncorporaciones tras el cierre del mercado de fichajes.
El técnico estadounidense afirmó que tanto Mamadou Sarr como Héctor Fort se han integrado con rapidez y estarán disponibles para el próximo duelo liguero.
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"Sarr era un fichaje muy importante para nuestro estilo de presión, porque necesitamos jugadores físicos para cubrir espacios y ganar duelos. Por su parte, Héctor nos da mucha construcción con balón y diferentes opciones en defensa, como conectarse bien con Kubo o actuar en defensa de tres", analizó.
Preguntado por la situación de Jon Pacheco, tras quedarse fuera de la última convocatoria y su 'no' salida del conjunto donostiarra, Matarazzo negó su intención de que el central se fuera, si bien matizó que necesita "que sea más ambicioso y proactivo para mostrar sus cualidades".
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Rino elogió a Arsen Zakharyan al tiempo que le dio un pequeño aviso: "Hizo una gran pretemporada y ha jugado lo mejor que le he visto, pero debe aprender a controlar sus emociones", recalcó.
Matarazzo avanzó también que Gonçalo Guedes "tendrá más minutos" que en el anterior compromiso y explicó sus conversaciones con Mikel Goti tras la cesión al Real Oviedo. "Se lo dije como entrenador y como amigo: un jugador con ese potencial necesita jugar y no basta sólo con entrenar. Creo que es un buen paso para su futuro", añadió.
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El preparador 'txuri urdin' lamentó no poder sentarse en el banquillo de Anoeta tras su sanción, aunque mostró absoluta confianza en su cuerpo técnico y en su segundo, John Maisano.
"Iré al estadio y veré el partido desde una sala. No estoy contento con la tarjeta roja, pero el 'staff' va a hacer un gran trabajo", concluyó. EFE
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