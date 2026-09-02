Espana agencias

Matarazzo: Tenemos el potencial para ser mejor equipo que la pasada temporada

Guardar

San Sebastián, 2 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró este miércoles que su plantilla tiene "el potencial para ser mejor equipo" que la temporada pasada y se mostró satisfecho por las nuevas oncorporaciones tras el cierre del mercado de fichajes.

El técnico estadounidense afirmó que tanto Mamadou Sarr como Héctor Fort se han integrado con rapidez y estarán disponibles para el próximo duelo liguero.

PUBLICIDAD

"Sarr era un fichaje muy importante para nuestro estilo de presión, porque necesitamos jugadores físicos para cubrir espacios y ganar duelos. Por su parte, Héctor nos da mucha construcción con balón y diferentes opciones en defensa, como conectarse bien con Kubo o actuar en defensa de tres", analizó.

Preguntado por la situación de Jon Pacheco, tras quedarse fuera de la última convocatoria y su 'no' salida del conjunto donostiarra, Matarazzo negó su intención de que el central se fuera, si bien matizó que necesita "que sea más ambicioso y proactivo para mostrar sus cualidades".

PUBLICIDAD

Rino elogió a Arsen Zakharyan al tiempo que le dio un pequeño aviso: "Hizo una gran pretemporada y ha jugado lo mejor que le he visto, pero debe aprender a controlar sus emociones", recalcó.

Matarazzo avanzó también que Gonçalo Guedes "tendrá más minutos" que en el anterior compromiso y explicó sus conversaciones con Mikel Goti tras la cesión al Real Oviedo. "Se lo dije como entrenador y como amigo: un jugador con ese potencial necesita jugar y no basta sólo con entrenar. Creo que es un buen paso para su futuro", añadió.

El preparador 'txuri urdin' lamentó no poder sentarse en el banquillo de Anoeta tras su sanción, aunque mostró absoluta confianza en su cuerpo técnico y en su segundo, John Maisano.

"Iré al estadio y veré el partido desde una sala. No estoy contento con la tarjeta roja, pero el 'staff' va a hacer un gran trabajo", concluyó. EFE

pbl/ab/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Quién es Leah Behn, la Victoria Federica noruega: la sobrina influencer del rey Haakon VIII que da el salto a la televisión

La hija mediana de la princesa Marta Luisa y el fallecido escritor Ari Behn se ha consolidado como uno de los rostros emergentes de las redes sociales noruegas

Quién es Leah Behn, la Victoria Federica noruega: la sobrina influencer del rey Haakon VIII que da el salto a la televisión

El Hospital 12 de Octubre desarrolla mascarillas de oxígeno a medida para bebés prematuros

El diseño 3D permite una ventilación menos invasiva para los pacientes más pequeños

El Hospital 12 de Octubre desarrolla mascarillas de oxígeno a medida para bebés prematuros

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

Un descuento fiscal de 20 céntimos por litro de diésel, el doble que en agosto, explica el cambio de orden entre ambos combustibles en las gasolineras españolas

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

La jueza espera un último informe de la Guardia Civil para decidir sobre la entrada masiva en Ceuta tras recibir el escrito policial que señala a Marruecos

Las declaraciones sobre Ceuta y Melilla de una profesora española que enfadan a Rabat: “Hasta 1957, el Reino de Marruecos no existía”

ECONOMÍA

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

El Tesoro se ‘estira’ con los ahorradores: las letras ya dan más rentabilidad que los mejores depósitos españoles

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes