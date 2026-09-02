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Libres los 82 migrantes recluidos para la primera deportación masiva tras el Pacto Europeo

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Las Palmas de Gran Canaria, 2 sep (EFE).- Los 82 senegaleses llegados a El Hierro en cayuco a los que un juez recluyó en junio en el primer expediente masivo de deportación que se ponía en marcha en España con el Pacto Europeo de Inmigración han quedado en libertad, al no poder ejecutar la Policía su expulsión en el plazo legal.

Todos ellos habían sido enviados a Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) el pasado 26 de junio por orden del juez de El Hierro y a petición del Cuerpo Nacional de la Policía, que consideraba que podía gestionar con Senegal su repatriación a Dakar en los 60 días que, como mucho, podía durar legalmente su reclusión.

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Fuentes de las entidades sociales que atienden a los inmigrantes en El Hierro y de su defensa legal han confirmado a EFE que los 82 han quedado en libertad al cumplirse el plazo máximo de internamiento que autoriza la ley española en estos casos: 60 días.

Ademas, estos mismos inmigrantes -todos varones mayores de edad- han comenzado a solicitar refugio o protección internacional en España, lo que legalmente bloquea cualquier nuevo intento de detenerlos para repatriarlos hasta que su caso se resuelva con un sí o un no.

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Es lo que hicieron, de hecho, los 20 senegaleses que llegaron solo unos días después a El Hierro en otro cayuco, al enterarse de que el único juzgado de la isla había optado por activar este tipo de expedientes masivos de deportación, tomando como apoyo, entre otras cosas, el contenido del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Cualquier inmigrante que llega a la costa española en una patera o cayuco o es rescatado en el mar recibe en cuestión de horas una orden de devolución que puede ser ejecutada directamente, sin instruir ningún expediente adicional.

Sin embargo, no puede ser detenido más de 72 horas sin la autorización de un juez. Sí cabe la opción, como sucedió en El Hierro, de que la Justicia permita su internamiento en un CIE para proceder a su expulsión, pero si esta no se lleva a cabo en un plazo de dos meses, queda en libertad, aunque en situación irregular. EFE

jmr-gf/jmor/jlp

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