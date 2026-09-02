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La factura media de un electrointensivo es 44% mayor a la de Francia en agosto, según AEGE

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Madrid, 2 sep (EFE).- La factura eléctrica de un consumidor electrointensivo en España en agosto fue, de media, un 44 % más que la de un consumidor de este tipo en Francia, según recoge el barómetro energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) publicado este miércoles con fecha del 30 de agosto.

En concreto, de media, el coste final para un electrointensivo en España fue de 88,63 euros/megavatio hora (MWh) frente a los 61,65 euros/MWh en Francia.

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Aunque se acercó más a los niveles de Alemania, donde según los datos recogidos por AEGE el coste medio final fue de 79,10 euros/MWh.

Según señala AEGE en dicho comunicado, los consumidores electrointensivos en España hacen frente a unos costes por los servicios de ajuste del sistema que no son considerados en Francia y Alemania, lo que amplía la brecha competitiva en más de 20 euros/MWh.

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La factura eléctrica de los clientes industriales está formada por los costes de adquisición de la energía, que incluye la energía en el mercado mayorista y costes añadidos al precio del mercado, así como por los peajes de acceso a las redes eléctricas, cargos e impuestos, según explica AEGE.

Adicionalmente, señala la asociación, el consumidor electrointensivo europeo obtiene distintas compensaciones por su contribución al sistema eléctrico y por la compensación de las emisiones indirectas de CO2. EFE

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