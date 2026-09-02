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La casa natal de Gil y Carrasco sale a la venta tras fracasar su proyecto cultural

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Ponferrada (León), 2 sep (EFE).- La casa natal del escritor romántico Enrique Gil y Carrasco (1815-1846), en Villafranca del Bierzo (León), ha salido a la venta después de no prosperar el proyecto impulsado por la Fundación Biblioteca Gil y Carrasco para rehabilitar el inmueble y convertirlo en un espacio cultural dedicado al autor de ‘El señor de Bembibre’.

El alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira, ha reconocido su sorpresa por la decisión de la propiedad de poner la casa a la venta, después de que la Fundación no lograra reunir la financiación necesaria para completar el proyecto, ha declarado este miércoles a los medios de información.

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Los trabajos realizados hasta ahora permitieron consolidar la fachada y acondicionar el Jardín Romántico, con una inversión cercana a los 200.000 euros. El proyecto contaba además con una aportación de 100.000 euros de la Junta de Castilla y León.

Pereira ha avanzado que el Ayuntamiento tratará ahora de mantener abierto el jardín, aunque sí que se requieren obras para el mantenimiento del inmueble que tiene peligro de derrumbe.

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La Fundación Biblioteca Gil y Carrasco considera, por su parte, cumplida su misión con la actuación realizada para evitar el deterioro del inmueble como ha asegurado su director, Valentín Carrera: "Nosotros hemos acabado nuestra misión, evitar la caída de la fachada".

La propiedad del inmueble es privada y su futuro queda ahora pendiente de la posible venta y de las actuaciones que puedan adoptar las administraciones para preservar este elemento vinculado al patrimonio literario. EFE

mig/rjh/jlp

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