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Giráldez avala el fichaje del uruguayo Cáceres: "Nos va a dar agresividad"

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Vigo, 2 sep (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, avaló este miércoles el fichaje del internacional uruguayo Sebastián Cáceres, por el que el club vigués pagó cerca de siete millones de euros al América de México.

"Lo conocíamos, llevábamos tiempo siguiéndolo. Creo que puede encajar con lo que es el equipo, nos va a dar un nivel de agresividad, de duelo, que nos viene bien ahí atrás”, declaró el técnico celeste en rueda de prensa.

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Giráldez considera que el central charrúa puede jugar “en cualquiera de las tres posiciones de atrás, incluso de lateral en un momento determinado” porque “es un jugador dinámico, móvil y agresivo”.

Además, elogió su experiencia porque tiene “muchos partidos de responsabilidad encima”, además de que procede de un equipo “muy potente” del futbol de América.

“En el Mundial ha estado muy bien, creo que es un jugador al alza y que nos va a dar desde ya rendimiento, que es lo que queríamos. Hemos hablado con él hace unas semanas y al final se ha podido cerrar su fichaje aunque fuese en las últimas horas”, destacó.

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Por su parte, Cáceres aseguró que fichar por el Celta es “una oportunidad” que no podía dejar escapar, por eso no dudó en aceptar la oferta del conjunto gallego, en declaraciones a los medios antes de viajar a Vigo.

“Sé que es difícil irse en estos momentos porque estamos a nada de jugar cosas importantes -con el América-, pero era una oportunidad que no podía dejar pasar por mis retos individuales que yo quiero proponerme. Por eso, creo que era lo mejor para mí tomar la oportunidad”, dijo.

El central uruguayo llega a Balaídos tras seis temporadas y media en el conjunto azulcrema, con el que superó los doscientos partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX consecutivas

“Fue muy difícil despedirme de mis compañeros, muy emotivo, porque eran mi familia. Me costó mucho hablar con ellos, transmitirle lo que sentía. Les agradecí todo porque lo que conseguí acá es muy difícil que lo vuelva a repetir”, afirmó.

En este sentido, dijo cerrar su etapa en el América con “una sensación agridulce” porque en el club mexicano deja “muchas cosas que son importantes” para él.

“Para mí fue difícil porque ya llevaba tiempo con las negociaciones, no fue solo una cuestión de días. Parecía en un momento que no se iba a dar y más sobre el final resurgió”, manifestó al ser cuestionado por las negociaciones con el Celta.

A sus 27 años, Cáceres llega en plena madurez competitiva y con el rodaje de quien lleva años peleando por títulos con su anterior equipo y con la selección uruguaya, con la que participó en el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE

dmg/mr

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