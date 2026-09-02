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Feijóo pide convocar a la embajadora marroquí y avisa a Sánchez de responsabilidades judiciales: "Lo sabía y lo tapó"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras el informe policial que señala a Marruecos en el asalto a Ceuta, que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo sabía y lo tapó" y que habrá responsabilidades judiciales porque "esto no puede quedar impune". Dicho esto, ha señalado que "es necesario pedir explicaciones" a Rabat porque "la operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos".

"En consecuencia sostengo que la embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales. Y el embajador de España en Marruecos debe ser llamado a consultas para evaluar las medidas más adecuadas", ha declarado Feijóo en Ceuta durante su tercera visita en este último mes.

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El presidente del PP ha afirmado que Sánchez no está en condiciones de garantizar la seguridad de España, que es "la obligación más importante de cualquier presidente". "Es evidente que el Gobierno no lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara, ocultando las advertencias existentes e ignorándolas, desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros", ha enfatizado.

Además, ha exigido a Sánchez que deje de "señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables". "¿En qué cabeza cabe que el ministro del Interior se dirija a sus subordinados por carta?", se ha preguntado, después de que Fernando Grande-Marlaska, haya pedido explicaciones al director de la Policía por el informe policial que atribuye a Marruecos la crisis en Ceuta.

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EL GOBIERNO "PREOCUPADO POR SALVARSE" Y "PROTEGER A MARRUECOS"

Feijóo ha afirmado que "lo que está ocurriendo es que mientras la policía protege a la nación", el Gobierno "está más preocupado por salvarse a sí mismo y por proteger a Marruecos", haciendo una "dejación de funciones". Por eso, ha afirmado que "la única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz" a través de las urnas.

Finalmente, el jefe de la oposición ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para movilizarse esta tarde en apoyo a Ceuta secundando las concentraciones que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las 20.00 horas.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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