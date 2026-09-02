Feijóo defiende que en la "situación crítica" de Ceuta el 'mando único' lo debe asumir Sánchez pero no quiere

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el 'mando único' para hacer frente a la "situación crítica" en la que se encuentra Ceuta tras la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos a finales de julio debería asumirlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no un ministro, afeando que no quiera hacerlo.

En declaraciones en la ciudad autónoma, donde ha asistido al acto institucional con motivo del Día de Ceuta y ha coincidido con el ministro de Política Territorial y responsable del 'mando único', Ángel Víctor Torres, Feijóo ha considerado que esta responsabilidad no puede recaer en un ministro.

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"El mando único cuando está en cuestión la integridad de un país lo tiene que asumir el presidente del Gobierno", ha defendido el líder de la oposición, para quien "no hay más mando en España ante una situación crítica como la que estamos viviendo que no sea" el de Sánchez.

A su juicio, "es evidente" que a Torres, quien asumió la responsabilidad el pasado 25 de agosto tras declarar el Consejo de Seguridad Nacional la situación de interés en Ceuta, "no le hace caso nadie".

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Así, Feijóo se ha referido a la "divergencia" mostrada por ministros del Gobierno, en referencia a la titular de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como entre el presidente del Gobierno y algún ministro después de que se designara un 'mando único'.

DENUNCIA LA FALTA DE INFORMACIÓN AL PP

"Aquí no manda nadie y lamentablemente el único que podría mandar no quiere hacerlo. Descubriremos antes o después por qué", ha remarcado el líder del PP, que ha denunciado que desde que se produjeron los hechos el Gobierno no ha brindado al principal partido de la oposición "ninguna información".

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"Ninguna. Ni una información extraoficial ni oficial, ni contacto personal, ni contacto institucional, cero información", ha asegurado, tras ser preguntado si había tenido ocasión de hablar con Torres durante el acto en el que ambos habían participado y por su valoración sobre la gestión que está realizando como 'mando único'.