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El juicio por la muerte de Esther López se celebrará desde el 2 de febrero

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Valladolid, 2 sep (EFE).- El juicio por la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero de 2022 en la localidad vallisoletana de Traspinedo, se celebrará desde el próximo 2 de febrero en la Audiencia Provincial de Valladolid, han informado a EFE fuentes del caso este miércoles.

El 2 de febrero será elegido el jurado que dictará el veredicto después de la celebración de las distintas sesiones de la vista oral, previstas en principio hasta primeros de marzo.

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En el banquillo de los acusados se sentará el único investigado en el caso, Óscar S.M., quien permanece en libertad con medidas cautelares establecidas por el Juzgado instructor.

La Fiscalía pide provisionalmente dieciocho años de prisión por un delito de asesinato con alevosía para Óscar S.M., la acusación particular también califica los hechos como asesinato, mientras la defensa reclama la absolución.

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Entre las diligencias practicadas, la autopsia consideró que la muerte de la joven pudo ser causada por un atropello a velocidad media-baja, además de revelar que la causa inmediata del fallecimiento fue un 'shock' multifactorial. EFE

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