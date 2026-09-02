Espana agencias

Cataluña encabeza el aumento del paro en agosto con 14.594 personas

Guardar

Madrid, 2 sep (EFE).- El número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo al finalizar el mes de agosto ha subido en todas las comunidades en relación con el mes anterior, con Cataluña (14.594 personas), Comunidad de Madrid (6.881) y Comunitat Valenciana (5.847) a la cabeza.

El paro registrado desciende en la ciudad autónoma de Ceuta en 148 personas durante un mes en el que las estadísticas se ven completamente afectadas por la llegada de más de 70.000 migrantes.

PUBLICIDAD

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en tres de ellas, encabezadas por Málaga (-409), Ceuta (-148) y Las Palmas (-94); aumenta en las 49 provincias restantes, entre estas destacan los incrementos de Barcelona (10.743), Madrid (6.881) y Valencia (3.080).

Así lo apuntan los datos de afiliación y desempleo del pasado mes publicados por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad y Migraciones este miércoles.

PUBLICIDAD

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de agosto y las variaciones mensual (respecto a julio) y anual (respecto a agosto de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL ANUAL

TOTAL ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

ANDALUCIA 520.256 3.394 0,64 -62.255 -10,52

ARAGON 50.174 945 1,92 1.693 3,49

ASTURIAS 48.580 276 0,57 282 0,58

BALEARES 25.706 824 3,31 -262 -1,01

CANARIAS 116.120 291 -0,20 -5.756 -3,83

CANTABRIA 26.994 639 2,42 -162 -0,60

C. Y LEON 98.323 2.010 2,09 144 0,15

C.-LA MANCHA 116.120 1.424 1.24 21 0,02

CATALUÑA 329.468 14.594 4,63 2.103 0,64

C. VALENCIANA 294.519 5.847 2.03 -2.235 -0,75

EXTREMADURA 60.687 919 1,54 -4.272 -6,58

GALICIA 109.691 2.369 2,21 0 0

MADRID 280.512 6.881 2,51 422 0,15

MURCIA 75.993 2.005 2,71 1.790 2,41

NAVARRA 29.524 681 2,36 1.134 3,99

PAIS VASCO 116.848 1.258 1,19 -2.321 -2,13

RIOJA, LA 12.431 18 0,15 260 2,14

CEUTA 8.241 -148 -1,76 -940 -10,24

MELILLA 7.392 192 2,67 -139 -1,85

TOTAL 2.355.918 44.419 1,92 -70.593 -2,91

EFE

ftv/ros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El piloto del vuelo Charleroi-Nîmes se ve obligado a abortar el aterrizaje: “Estábamos muy cerca del suelo”

Un pasajero relató el incidente de un vuelo esta semana, un momento de tensión en el que el Boeing ascendió repentinamente a metros del suelo

El piloto del vuelo Charleroi-Nîmes se ve obligado a abortar el aterrizaje: “Estábamos muy cerca del suelo”

Un matrimonio italiano mata a su hija con parálisis cerebral y se quita la vida después: intentaron tratarla varias veces en México con una terapia experimental

Los padres de la pequeña Bianca invirtieron cientos de miles de euros en un tratamiento experimental que no funcionó

Un matrimonio italiano mata a su hija con parálisis cerebral y se quita la vida después: intentaron tratarla varias veces en México con una terapia experimental

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

El servicio de trenes se encuentra suspendido y la estación está cerrada por el hallazgo de otro objeto sospechoso

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

La ONU alerta de que la Tierra superará pronto el límite de 1,5 ºC por el cambio climático: así afectará el calentamiento global a España

Pese a que este escenario se presenta como inevitable, aún es posible revertirlo y conseguir que este aumento de la temperatura global sea temporal

La ONU alerta de que la Tierra superará pronto el límite de 1,5 ºC por el cambio climático: así afectará el calentamiento global a España

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El concepto combina presión política, informativa o migratoria, elementos que recuerdan al caso Pegasus, las reclamaciones de ministros marroquíes o la crisis de la ciudad autónoma

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El Gobierno avisa de que habrá menores en Ceuta a quienes se les concederá asilo y que no podrán ser reagrupados con sus familias

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: un informe policial apunta a Marruecos en un día de manifestaciones por toda España

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

ECONOMÍA

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Septiembre pone a prueba el presupuesto familiar con el alza simultánea de carburantes, luz, alquiler y la vuelta al cole

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes