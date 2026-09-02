Cantabria da por controlado el incendio en Valderredible y apunta a una "negligencia"

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Santander, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha dado por controlado a primera hora de la tarde de este miércoles el incendio de Arantiones, en el municipio de Valderredible, contra el que luchan desde ayer efectivos de esta comunidad autónoma y de Castilla y León y que en principio se cree que fue fruto de una "negligencia".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha agradecido al Gobierno castellanoleonés su colaboración.

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Actualmente, ha explicado Serdio, agentes del medio natural de la Consejería de Desarrollo Rural del Ejecutivo cántabro están trabajando en la investigación de las causas de este incendio, que -ha añadido- "todo parece indicar en principio que fue debido a una negligencia".

El director de Montes ha destacado que afortunadamente, aunque las temperaturas durante el día son elevadas, por la noche, a estas alturas del año en la comarca de los valles del sur de Cantabria, bajan bastante y las condiciones de viento reinante en la zona son bastante adecuadas para favorecer la extinción de este incendio.

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Ángel Serdio ha resaltado que, desde que se inició el fuego este martes, han trabajado en su extinción varias brigadas de bomberos forestales de la Consejería de Desarrollo Rural, además del helicóptero de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.

También han intervenido en estas labores dos brigadas helitransportadas con dos helicópteros y una brigada terrestre de la Junta de Castilla y León que, agrega Serdio, "participaron, colaboraron y ayudaron de manera muy activa en la extinción de este incendio". EFE

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