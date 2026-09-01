Interceptan una patera con 20 migrantes en aguas de Formentera

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Palma, 1 sep (EFE).- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado este martes a 19 personas de origen subsahariano a 2 millas al sur de la Mola, en Formentera, en una patera de la que un ocupante ha logrado alcanzar a nado el puerto de la Savina.

El rescate ha sido a la 7.10 horas y lo han llevado a cabo Salvamento Marítimo, el servicio marítimo de la Guardia Civil, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y de la compañía de Ibiza, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Tras localizar al migrante que ha llegado a nado en el muelle de la Savina, la Guardia Civil ha iniciado además la búsqueda por tierra y mar de otra persona más que, supuestamente, también habría saldado por la borda de la misma embarcación antes de que llegara hasta ella Salvamento Marítimo.

En la búsqueda participan antes del puesto de Formentera y del servicio marítimo de Ibiza.

Es la segunda patera que llega este martes a Baleares, después de la rescatada esta madrugada con 24 migrantes de origen subsahariano en la zona de las islas Bledes, en el parque nacional de Cabrera.

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A estas dos últimas pateras se suman las 6 que llegaron el lunes a Baleares, con 147 migrantes.

Según los datos del Ministerio del Interior, junto con las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, en lo que va de año han llegado al archipiélago 253 pateras con 4.788 inmigrantes.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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