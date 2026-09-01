Cuál es el precio de la luz en España para este 2 de septiembre

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este miércoles 2 de septiembre.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 2 de septiembre

Precio de media: 159.61 euros por megavatio hora

Precio máximo: 240.84 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 58.88 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 2 de septiembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.51 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 192.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 187.27 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 183.95 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.31 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 182.37 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 188.98 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 216.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 221.3 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 193.97 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 147.5 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 95.24 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 69.32 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.2 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 58.88 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.27 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 94.29 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 129.29 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 177.52 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 222.38 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 240.84 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 223.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 210.78 euros por megavatio hora.