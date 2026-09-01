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Cuál es el precio de la luz en España para este 2 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este miércoles 2 de septiembre.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 2 de septiembre

Precio de media: 159.61 euros por megavatio hora

Precio máximo: 240.84 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 58.88 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 2 de septiembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.51 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 192.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 187.27 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 183.95 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.31 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 182.37 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 188.98 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 216.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 221.3 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 193.97 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 147.5 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 95.24 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 69.32 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.2 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 58.88 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.27 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 94.29 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 129.29 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 177.52 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 222.38 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 240.84 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 223.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 210.78 euros por megavatio hora.

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