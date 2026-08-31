Sumar urge al PSOE a recuperar el impuesto a las energéticas y a topar el precio del gas

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Madrid, 31 ago (EFE).- Sumar ha instado a sus socios de Gobierno del PSOE a actuar "rápidamente" ante la inflación con medidas como la recuperación del impuesto a las grandes empresas energéticas o la 'excepción ibérica' para topar el precio del gas, para que la subida de precios "no tenga un impacto en las familias".

"Es el momento de retomar y recuperar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas, porque quien obtiene beneficios extraordinarios en una crisis debe contribuir de manera extraordinaria", ha reclamado este lunes una de las líderes del partido Movimiento Sumar, Rosa Martínez.

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En una rueda de prensa conjunta de los partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), ha dicho que la inflación, motivada por la subida de los precios de la energía, obliga al Gobierno a "actuar rápidamente para que no tenga un impacto en las familias trabajadoras".

Además del impuesto a las energéticas, ha instado a sus socios del PSOE a recuperar la llamada 'excepción ibérica' para topar el precio del gas "antes de que sea demasiado tarde".

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En la rueda de prensa, donde no ha avanzado ninguna novedad sobre el nuevo nombre de la coalición Sumar y sobre quién será su candidato en las próximas elecciones generales, ha informado de que van a pedir una reunión al Ministerio para la Transición Ecológica para abordar el calendario de cierre de las centrales nucleares tras la decisión de los socialistas de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la de Almaraz (Cáceres).

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presente también en la rueda de prensa, ha asegurado que están en contacto con Junts y el resto de los grupos parlamentarios para recabar apoyos y poder aprobar cuanto antes el real decreto ley de prórroga del precio de los alquileres, tras haberlo pospuesto hasta la vuelta del verano.

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"Lo vamos a llevar lo antes posible al Consejo de Ministros, tratando de tener los votos amarrados en el Congreso para que esta vez pueda ser convalidado", ha asegurado sin mencionar plazos concretos, aunque fuentes de Sumar han señalado que la idea es aprobarlo este mes de septiembre en el Consejo de Ministros. EFE

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