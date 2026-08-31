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Sergio Martínez, de Laredo a Valdebebas

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Santander, 31 ago (EFE).- Sergio Martínez afronta a sus 19 años el mayor salto de su todavía corta carrera con su incorporación al Real Madrid, un movimiento que culmina una trayectoria de crecimiento acelerado en apenas un año, en el que ha pasado de las categorías inferiores del Racing de Santander hasta debutar y marcar en Primera División con el conjunto cántabro.

El centrocampista llegó al Racing en categoría alevín y fue completando etapas en la cantera hasta convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección de la entidad, una progresión que le permitió dar el salto al Rayo Cantabria y, posteriormente, empezar a entrar en la dinámica del primer equipo la pasada campaña para convertirse en una de las apuestas de futuro de la cantera racinguista.

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Sergio Martínez es un centrocampista versátil, con margen de crecimiento por su juventud, capaz de desenvolverse en diferentes posiciones y con condiciones para participar tanto en la construcción como para incorporarse al ataque gracias a su físico y capacidad de llegada.

Su explosión definitiva llegó con el ascenso del Racing a Primera División y su debut en la categoría, en el que no pudo tener mejor estreno: se coló por sorpresa en el once titular de José Alberto López y marcó un gol desde fuera del área ante el Villarreal, una acción que sirvió además para presentar al fútbol español a un jugador que ya estaba en el radar de varios clubes importantes.

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A pesar de haber disputado apenas 15 partidos oficiales con el conjunto cántabro entre la temporada pasada y esta, su rendimiento ya había despertado el interés de diferentes equipos. Entre ellos, el Real Madrid, que llevaba tiempo siguiendo su evolución.

El conjunto blanco ha terminado imponiéndose en la carrera por hacerse con sus servicios y ha apostado por el cántabro, internacional sub-19, con un contrato hasta 2030.

Su incorporación está planteada inicialmente para el Castilla, aunque tendrá la oportunidad de trabajar cerca de la primera plantilla y continuar con un proceso de formación que, en poco más de un año, le ha llevado de la cantera racinguista al fútbol profesional, y ahora a uno de los grandes clubes europeos.

Esto supone un cambio importante en su trayectoria, ya que en el Racing de Santander, aunque no tenía garantizada ni mucho menos la titularidad, al menos sí la posibilidad de continuar jugando en Primera y seguir ganando protagonismo después de su irrupción en el primer equipo, mientras que ahora ha elegido dar el salto a una de las canteras más exigentes del mundo y competir por hacerse un hueco en el Real Madrid.

Su historia comenzó en Laredo, continuó en Santander y ahora tendrá su siguiente capítulo en Madrid, en un recorrido vertiginoso para un futbolista que todavía tiene por delante el principal desafío de su carrera: convertir su condición de promesa en una realidad también en el Real Madrid.

Termina así uno de los culebrones del inicio de la competición liguera, cuando el interés madridista se hizo aún más patente. Fue a finales de la pasada semana cuando ya se tomó la decisión para consumar la salida de Sergio Martínez del Racing, que cobrará la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión. EFE

lhv/pp/cmm

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