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Scheffler refuerza su hegemonía en el 'ranking' mundial tras ganar su segunda corona PGA

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Madrid, 31 ago (EFE).- El estadounidense Scottie Scheffler ha reforzado su dominio en el 'ranking' mundial de golf después de coronarse por segunda vez el mejor jugador del PGA Tour con su triunfo ayer, domingo, del Tour Championship, el torneo que cierra la temporada.

Scheffler, de 30 años y vencedor de cuatro 'majors', encabeza la clasificación mundial con una media de 18.48 puntos, por lo que aumenta su brecha respecto al norirlandés Rory McIlroy, que tiene 9.09 puntos de media, y al estadounidense Cameron Young, con 7.74, según la actualización del listado publicado este lunes.

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Con su victoria en el Tour Championship en Atlanta (Estados Unidos), que le otorgó su segundo título de la FedEx Cup, el que corona al mejor de la temporada, el golfista de New Jersey se embolsó diez millones de dólares (unos 8,6 millones de euros) y se convirtió en el líder histórico de ganancias en el PGA Tour.

Scheffler alcanza los 130,3 millones de dólares (unos 112 millones de euros), superando a su compatriota Tiger Woods, con 120,9 millones de dólares, y con McIlroy en tercera posición, con 119,5 millones.

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Al frente de la clasificación mundial de forma ininterrumpida desde mayo de 2023, aunque también lo fue en tres etapas previas, la primera en marzo de 2022, Scheffler cierra el curso en el PGA Tour después de haber ganado también el Campeonato FedEx St. Jude el pasado 16 de agosto y el American Express en enero.

"Tres victorias, cinco subcampeonatos y terminar la temporada en el número uno. Esos son algunos números de los que estar orgulloso. Una consistencia increíble durante toda la temporada. Felicitaciones por una temporada histórica, Scottie", afirmó Woods en la red social X para valorar el rendimiento del actual líder mundial, quien suma su segunda corona de mejor jugador del PGA Tour tras la de 2024.

Scheffler suma 22 títulos en su trayectoria en el PGA Tour, con cuatro grandes (dos Masters de Augusta, un Abierto Británico y un Campeonato de la PGA).

Se une a Woods (2007, 2009) y McIlroy (2016, 2019, 2022) como los únicos jugadores con más de un título de la FedExCup. EFE

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