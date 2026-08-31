Puente presenta los nuevos trenes de Cercanías en Madrid como un "gran acontecimiento"

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Madrid, 31 ago (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presentado este lunes los nuevos trenes que se incorporan al servicio de Cercanías Madrid que, ha dicho, suponen "un gran acontecimiento" para la capital.

Puente ha adelantado en la estación Príncipe Pío de Madrid y a bordo de uno de los nuevos trenes que dos unidades ya están prestando servicio, en tanto que el resto se irán incorporando progresivamente.

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"Desde mi punto de vista", ha comentado, estos trenes "llegan un pelín tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena".

Los coches de gran capacidad de Stadler son trenes que combinan uno y dos pisos. Las primeras cinco unidades entrarán en servicio a finales de este verano, efectuadas las correspondientes primeras simulaciones comerciales y la formación de los maquinistas.

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De los 79 trenes Stadler de los modelos T100 (hasta 912 plazas) y T200 (hasta 1.884 plazas) comprados por Renfe para el núcleo de Madrid, 17 se irán incorporando progresivamente a la flota a lo largo de 2026. Este contrato con el fabricante asciende a 1.306 millones de euros.

"Son los trenes del futuro, que ya están aquí para dar respuesta a una necesidad de mejorar el servicio de Cercanías", ha comentado Puente.

Los nuevos trenes tendrán longitudes de unos 100 y 200 metros y aumentarán en un 20 % la capacidad sobre la flota actual.

Los trenes se pondrán en marcha en todas las líneas del núcleo de Cercanías Madrid excepto la C9.

El titular de Transportes ha señalado que la demanda para los servicios de Cercanías "sigue creciendo y más que van a crecer a medida que se mejore el servicio con estas unidades".

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El usuario va a percibir la mejora desde el primer viaje, ha asegurado el ministro, con accesos y vestíbulos "amplios", espacios para bicicletas, sillas de ruedas y personas con movilidad reducida; pantallas con información, videovigilancia, enchufes y salidas USB, próximamente red wifi y la amplitud de puertas para acelerar la entrada y salida de viajeros, entre otras características apuntadas. EFE

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