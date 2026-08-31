Lionel Messi se retira de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

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España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones El Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para solicitar el último desembolso del Next Generation