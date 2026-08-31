La consellera catalana de Educación expedienta a tres funcionarios por el error de PISA

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Barcelona, 31 ago (EFE).- La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña, Esther Niubó, ha anunciado este lunes la apertura de expedientes disciplinarios a tres funcionarios por el error en las pruebas PISA 2025, cuyos resultados en Cataluña se consideraron no representativos.

Esther Niubó ha anunciado además, en la misma rueda de prensa de inicio del curso escolar, el relevo de la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, para comenzar una nueva etapa, aunque ha querido desvincular este relevo del error de las pruebas PISA.

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La consellera ha asumido la "responsabilidad política" por los errores que provocaron que los resultados de las pruebas internacionales no fueran representativas.

La investigación interna ha acreditado que el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo (CSASE) de la Generalitat ignoró hasta siete avisos técnicos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

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Pese a estas advertencias, los responsables no trasladaron las instrucciones correctas a los centros ni adoptaron medidas correctoras antes de finalizar el periodo de aplicación.

El cierre de la investigación reservada ha derivado en la incoación de expedientes a tres personas vinculadas al antiguo organismo de evaluación.

Dos de ellas afrontan un expediente por falta grave en el cumplimiento de sus deberes como funcionarios, mientras que la tercera, un alto cargo en el momento de los hechos, será expedientada por una infracción leve de la ley de transparencia y buen gobierno.

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Niubó ha pedido disculpas a los directores de los 51 centros educativos afectados, subrayando que la responsabilidad "está en el departamento".

En este contexto de crisis organizativa, la consellera ha decidido relevar a Teresa Sambola al frente de la secretaría general para iniciar una "nueva etapa" que acelere el camino hacia la excelencia.

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Aunque Niubó ha desvinculado formalmente este cese de los expedientes de PISA, ha admitido que el caso ha actuado como "detonante" para fortalecer la estructura directiva del departamento.

El nombre de la persona que sustituirá a Sambola se dará a conocer oficialmente mañana martes en la reunión del Consell Executiu.

El sindicato mayoritario de profesores USTEC se ha mostrado este lunes en un comunicado "decepcionado" por los anuncios y ha reclamado la reapertura urgente de negociaciones.

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La portavoz de la formación, Iolanda Segura, ha asegurado que el cese de Sambola "no resuelve la chapuza de PISA" y ha exigido una auditoría independiente, tras denunciar que el departamento ocultó que el 23,2 % del alumnado quedó excluido de la muestra.

Ante este escenario, USTEC mantiene la convocatoria de huelga para el 8 de septiembre, primer día de clase para 1,6 millones de alumnos.

Cataluña arrancará el curso con un refuerzo de 1.830 nuevas dotaciones profesionales, incluyendo a 1.103 docentes, y la creación de 500 nuevas aulas de acogida. EFE

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(Foto) (Vídeo)