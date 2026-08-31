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Jesús Vázquez, del retiro a presentar los Premios Juventud: "Lo mejor estaba por llegar"

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Madrid, 31 ago (EFE).- Hace solo un año Jesús Vázquez meditó seriamente su retiro de la televisión tras su salida de Mediaset, tal y como ha reconocido el presentador este lunes ante la primera edición en España de los Premios Juventud, la ceremonia que por ejemplo ayudó a catapultar a estrellas como Karol G.

"Hace un año estaba planteándome si lo dejaba, pero lo mejor estaba por llegar y una de esas cosas ha sido que me elija Univisión para presentar este programa", ha reconocido el gallego, agradecido especialmente por estar al frente de un espacio musical de este nivel.

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Será el próximo jueves, 3 de septiembre, desde el Starlite Marbella, en Málaga, en la primera ocasión en que se celebra en Europa una de las ceremonias de premios con mayor seguimiento al otro lado del Atlántico, desde que en 2004 nacieron para distinguir lo mejor en distintas áreas del entretenimiento hispano.

"Es una noche espectacular donde vamos a premiar a la juventud, la música que ha marcado el último año, la moda y a los creadores de contenido y de otros temas que interesan a la juventud", ha subrayado Omar Fajer, VP de Entretenimiento & Music Commercialization de TelevisaUnivision.

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Ha anticipado además que será "una noche mágica con mucha música y colaboraciones que no podrán ver en otro lado", ante la participación de más de 45 artistas, como Ana Mena, Ángela Aguilar, Manuel Carrasco, Mau y Ricky, Christian Nodal, Silvestre Dangond, Morat, Camilo, La Oreja de Van Gogh, Yandel, Juan Magán, Greeicy y Marc Anthony, entre muchos otros.

Jesús Vázquez en las labores de conducción estará acompañado por la dominicana Clarissa Molina y la mexicana Alejandra Espinoza, una veterana del formato, pues será la octava ocasión en que ejerza de presentadora, aunque esta vez ha destacado la oportunidad de trabajar con Jesús Vázquez. "La primera vez yo le dije: 'Tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú". Y sé que voy a aprender de él", ha dicho.

Entre los galardones que se entregarán se encuentra el llamado "agente de cambio", que se concede a gente que hace algo por el bien de su entorno. En esta edición, ya se ha anunciado a cuatro de los premiados: Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel.

En América se verán desde Canadá a Argentina, también en Oceanía y en países de Asia. En España, gracias a una alianza estratégica con RTVE, la ceremonia de esta vigésimo tercera edición podrá seguirse en La 2, mientras que la alfombra roja podrá seguirse a través de RTVE Play.

Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha celebrado el acuerdo llegado con los Premios Juventud como "un paso más" en el marco de colaboración con TelevisaUnivisión desde que hicieron los Latin Grammy en Sevilla o más recientemente su participación en Benidorm Fest, pero habrá más, según han avanzado.

"RTVE y TelevisaUnivisión hablamos el mismo idioma, nos sentimos muy cómodos y puede dar lugar a diferentes proyectos en los que estamos trabajando pero que no se construyen en un día", ha reconocido María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, a lo que Omar Fajer ha añadido: "Vienen cosas interesantes y estaremos felices de comunicarlo". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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