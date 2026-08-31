Flick se rinde a Messi: "Ha hecho una gran carrera, es el mejor del mundo"

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Barcelona, 31 ago (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se rindió este lunes a Leo Messi, después de que el jugador argentino anunciara su retirada de la selección, y elogió la "gran carrera" del exazulgrana, a quien considera "el mejor del mundo".

"El tiempo pasa para todos y claro que es el mejor jugador del mundo. Es increíble lo que ha hecho. Disfruté su actuación en la Copa del Mundo. Fue fantástico. Estoy triste, pero así es la vida. Ha hecho una gran carrera, es el mejor del mundo", destacó el técnico alemán en declaraciones a DAZN antes del partido de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano.

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El exjugador del Barcelona disputó más de 200 partidos con la camiseta albiceleste, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias y fue campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América (2021 y 2024). EFE

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