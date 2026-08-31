El Villarreal reduce a la mitad su efectividad de cara al gol respecto al curso pasado

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Vila-real (Castellón), 31 ago (EFE).- El Villarreal ha reducido a la mitad su efectividad ante la meta contraria en las tres primeras jornadas de la presente temporada respecto a las del curso pasado, una circunstancia que ha acusado notablemente en su rendimiento con dos empates y una derrota de este año frente a las dos victorias y un empate del pasado.

Así, entre las tres primeras jornadas del año pasado y las del actual, la gran diferencia radica en el acierto de cara a gol, ya que si en la temporada pasada remató 54 veces en tres partidos, en esta campaña el equipo ha hecho un total de 52 remates, pero con un evidente descenso en el acierto.

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Es más, en el arranque de la pasada temporada dirigió entre los tres palos el mismo número de remates en esta temporada que en la anterior, con un total de diecinueve, si bien la notable diferencia está en la efectividad, con ocho goles en la campaña 25-26, frente a los cuatro de la actual tras cerrarse la tercera jornada.

Así, en la temporada pasada el Villarreal marcó gol en casi la mitad de los disparos realizados entre los tres palos, mientras que en esta temporada solo ha acertado en una quinta parte de sus remates. EFE

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