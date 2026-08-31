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El PSOE de Ceuta asistirá a la manifestación del día 2: "Nuestro lugar está junto a nuestra gente"

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La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta ha confirmado que esta formación asistirá a la manifestación convocada para el próximo 2 de septiembre, en una decisión que ha trasladado a toda su militancia y que, según ha defendido, responde al sentir de la ciudadanía y de los propios afiliados ante la situación que atraviesa la ciudad.

"Somos socialistas y somos ceutíes, y no existe ninguna contradicción entre ambas cosas", ha señalado la Ejecutiva Regional, que ha reivindicado la compatibilidad entre la defensa de los derechos humanos y el rechazo a los discursos xenófobos con la exigencia de seguridad, un control efectivo de la frontera y medidas que permitan recuperar "cuanto antes" la normalidad en Ceuta.

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La decisión se ha producido en plena crisis migratoria y en un momento de especial tensión dentro del PSOE de Ceuta, una formación que arrastra desde hace años episodios de división interna, discrepancias entre sus dirigentes y la salida de representantes de su grupo parlamentario, incluidos casos de tránsfugas que han alterado la composición y funcionamiento de la Asamblea.

Las diferencias se han hecho especialmente visibles durante la actual crisis migratoria, después de que el diputado socialista y vicepresidente primero de la Asamblea, Melchor León, haya criticado abiertamente la gestión del Gobierno de España y haya cargado contra su propio secretario general y delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

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León ha acusado al Ejecutivo central y al representante del Estado en la ciudad de "abandonar" a Ceuta durante la crisis y ha participado en las últimas semanas en movilizaciones ciudadanas en las que se ha reclamado la dimisión de Pérez Triano. "El delegado es el máximo responsable", ha sostenido el diputado socialista, quien ha defendido que "lo más coherente" después de haber "fallado al pueblo de Ceuta" es que el delegado dimita.

Frente a estas posiciones, la Ejecutiva Regional del PSOE ha tratado de desvincular su asistencia a la movilización de cualquier discrepancia con la dirección nacional del partido o con el Gobierno de España. La formación ha recalcado expresamente que su presencia responde a una "realidad estrictamente local" y que no supone cuestionar "el compromiso constante del Delegado del Gobierno con Ceuta".

El PSOE ceutí ha evitado confirmar si su secretario general, el delegado del Gobierno, acudirá o no a la manifestación.

El partido ha asegurado que su decisión es consecuencia de la "escucha activa" de su militancia durante las últimas semanas. "Escuchar, proponer y actuar en consecuencia es, precisamente, el compromiso que la Comisión Ejecutiva Regional asumió desde el primer momento", ha indicado.

La formación ha defendido que su prioridad continúa siendo ofrecer una respuesta "eficaz y rápida" a la crisis, al tiempo que ha reconocido los avances producidos y ha asegurado que continuará reclamando las medidas que considere necesarias para Ceuta.

En este sentido, el PSOE de Ceuta ha admitido que no es ajeno al "hartazgo, la preocupación y el malestar" existente entre la población y ha afirmado compartir ese sentimiento. "La defensa de Ceuta y la exigencia de soluciones no son patrimonio de ninguna sigla", ha reivindicado.

La Ejecutiva Regional ha fijado además como líneas rojas la violencia y cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la convivencia, y ha enmarcado su participación en la manifestación en una movilización que considera "pacífica, cívica y respetuosa con los derechos humanos".

"Una vez más, reiteramos nuestra condena firme y sin matices ante cualquier forma de violencia, venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija", ha señalado el partido, que ha rechazado agresiones, insultos, amenazas o intimidaciones contra policías, periodistas y representantes políticos.

"Hoy, más que nunca, Ceuta merece respeto y unión. Porque por encima de nuestras diferencias está lo que compartimos: Ceuta. Nuestra convivencia. Nuestra gente. Y Ceuta está muy por encima de todo esto", ha concluido la formación.

"En momentos difíciles, nuestro lugar está junto a nuestra gente, escuchando, proponiendo, exigiendo soluciones y defendiendo a Ceuta donde haga falta. Ese es y seguirá siendo nuestro compromiso", ha remarcado la Comisión Ejecutiva Regional.

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EuropaPress

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