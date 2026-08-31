El lateral Adam Aznou, cedido por el Everton, sexto refuerzo del Málaga

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Málaga, 31 ago (EFE).- El lateral zurdo hispanomarroquí Adam Aznou es nuevo jugador del Málaga, al que llega cedido por el Everton inglés, y se convierte en el sexto refuerzo del equipo andaluz para la campaña de su regreso a LaLiga EA Sports, anunció en la tarde de este lunes el club blanquiazul.

Adam Aznou Ben Cheik (Barcelona, 2 de junio de 2006) recala en el primer equipo del Málaga, aunque tendrá ficha de su filial, el Atlético Malagueño, tras haber superado el reconocimiento médico y firmado su nuevo contrato, precisó su nuevo club.

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Internacional en las categorías inferiores tanto de la selección española como de la marroquí, el lateral debutó oficialmente en 2024, con apenas 18 años, con el combinado absoluto de Marruecos, con el que acumula tres partidos disputados.

Aznou, de 20 años, pasó por las canteras del Barcelona (2019-22) y del Bayern de Múnich (2022-24). Con el primer equipo alemán llegó a tener minutos durante la temporada 2024-25, en la Bundesliga, la Liga de Campeones y el Mundial de clubes, antes de su cesión a mitad de esa campaña al Real Valladolid, entonces en LaLiga EA Sports.

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Con el conjunto pucelano jugó trece partidos y en la pasada temporada fichó por su equipo de procedencia, el Everton de la Premier League británica.

Adam Aznou es la sexta incorporación del Málaga para esta temporada, tras las llegadas de Fernando Calero y José Salinas (Espanyol), el hispanoargentino Juan Cruz (Leganés), Carlos Dotor (Celta) y Pablo Martínez (Levante). EFE

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