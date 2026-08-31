El Gobierno de Ceuta desmiente haber abonado la cena de la flotilla solidaria

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Ceuta, 31 ago (EFE).- La Ciudad Autónoma ha desmentido este lunes "categóricamente" haber abonado o asumido coste alguno correspondiente a la cena de la flotilla solidaria que se desplazó hasta Ceuta este domingo para mostrar su apoyo a la ciudad.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha puesto de manifiesto que la presencia del consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi (PP), junto a los consejeros Rafael Martínez Peñalver y Alejandro Ramírez, en el acto de recepción del sábado por la noche "respondió exclusivamente" al agradecimiento institucional "hacia quienes han contribuido a dar visibilidad a la difícil situación" que atraviesa Ceuta.

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Nicola Cecchi condena asimismo las descalificaciones y afirmaciones vertidas por el empresario Marcos de Quinto, promotor de la iniciativa, realizadas a título estrictamente personal y que no representan al conjunto de los participantes, a los organizadores ni, mucho menos, a los ceutíes, señala el Ejecutivo.

"El problema de Ceuta está por encima de cualquier sigla o interés partidista. No va de colores políticos, sino de Ceuta y de la integridad territorial de España", ha añadido el Gobierno ceutí. EFE

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