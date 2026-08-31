Espana agencias

El Gobierno de Ceuta desmiente haber abonado la cena de la flotilla solidaria

Guardar

Ceuta, 31 ago (EFE).- La Ciudad Autónoma ha desmentido este lunes "categóricamente" haber abonado o asumido coste alguno correspondiente a la cena de la flotilla solidaria que se desplazó hasta Ceuta este domingo para mostrar su apoyo a la ciudad.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha puesto de manifiesto que la presencia del consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi (PP), junto a los consejeros Rafael Martínez Peñalver y Alejandro Ramírez, en el acto de recepción del sábado por la noche "respondió exclusivamente" al agradecimiento institucional "hacia quienes han contribuido a dar visibilidad a la difícil situación" que atraviesa Ceuta.

PUBLICIDAD

Nicola Cecchi condena asimismo las descalificaciones y afirmaciones vertidas por el empresario Marcos de Quinto, promotor de la iniciativa, realizadas a título estrictamente personal y que no representan al conjunto de los participantes, a los organizadores ni, mucho menos, a los ceutíes, señala el Ejecutivo.

"El problema de Ceuta está por encima de cualquier sigla o interés partidista. No va de colores políticos, sino de Ceuta y de la integridad territorial de España", ha añadido el Gobierno ceutí. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

PSOE y Sumar sumarían 111 diputados, mientras que la suma de las derechas alcanzaría 204 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Tarifa de la luz en España este martes

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Tarifa de la luz en España este martes

Nuevo episodio de tensión en Ceuta ante el intento de cientos de migrantes de acceder a un centro de acogida en Loma Colmenar

La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo y ha efectuado disparos al aire con carácter disuasorio para controlar la situación

Nuevo episodio de tensión en Ceuta ante el intento de cientos de migrantes de acceder a un centro de acogida en Loma Colmenar

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Rosalía permitirá que Rafael vuelva a abrazar a María

Rafael tendrá que afrontar las consecuencias emocionales de descubrir quién es realmente su hijo en la ficción de RTVE

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Rosalía permitirá que Rafael vuelva a abrazar a María

Cierra un restaurante mítico de Lugo tras casi 40 años sirviendo cocina tradicional gallega: “Hay problemas con el personal y eso ha precipitado la decisión”

Tras 39 años entre los fogones, José Antonio Núñez cierra su negocio a pesar de encontrarse en uno de los picos de actividad más grandes de la historia del restaurante

Cierra un restaurante mítico de Lugo tras casi 40 años sirviendo cocina tradicional gallega: “Hay problemas con el personal y eso ha precipitado la decisión”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”