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El Girona ficha al lateral Mateu Morey

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Girona, 31 ago (EFE).- El jugador balear Mateu Jaume Morey se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Girona, procedente del Mallorca, y junto a Javi Boñar, incorporado del Atlético de Madrid, serán los sustitutos de Arnau Martínez, traspasado al Valencia después de varias temporadas como dueño del lateral derecho del equipo catalán.

Morey, de 26 años, se ha comprometido con el Girona hasta 2029 y llega a Montilivi después de jugar 38 partidos en las dos últimas temporadas con el Mallorca, su club de origen.

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El comunicado del club catalán asegura que es "un lateral derecho completo" que destaca por su "potencia física, velocidad, capacidad defensiva e intensidad en los duelos y para incorporarse al ataque y llegar a zona de finalización" y que aportará "una amplia experiencia en la élite".

El nuevo '3' rojiblanco ha competido en LaLiga con el Mallorca y en la Bundesliga y la Liga de Campeones con el Borrussia Dortmund. Además, fue internacional con las selección española sub-17 y sub-21.

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En 2017 fue campeón de Europa sub-17 y en 2018 la Liga de Campeones juvenil con el Barcelona, club en el que se formó.

Morey es la octava incorporación del proyecto catalán tras los también defensas Boñar, Mauro Furtado y Abdul Mumin; los centrocampistas Unai Hernández, Izan González e Iván Morante; y el delantero Oleksandr Pyshchur. EFE

asm/vmc/cmm

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