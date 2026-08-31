Chus Mateo: "Estoy absolutamente convencido que va a salir bien"

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Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, se ha mostrado "absolutamente convencido" de lograr la clasificación para el mundial de 2027 en Catar, dijo en sala de prensa a la conclusión del encuentro ante Grecia que su equipo perdió por 108-106, .

"Estoy relativamente tranquilo porque quedan cuatro partidos y creo que va a salir bien, estoy absolutamente convencido de ello", señaló el técnico madrileño que, reiteró, la dificultad de lograr una de las tres plazas del grupo 1 que otorgan el billete mundialista.

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"La ventaja que teníamos se ha reducido, pero nadie dijo que iba a ser fácil, ni tan siquiera cuando íbamos 5-0", apuntó Mateo quien puso en valor los triunfos cosechados en la primera fase que han dado al equipo una ventaja en la clasificación, incluso con averages favorables ante rivales como Ucrania o Georgia, además de que las derrotas frente a Portugal o Grecia se hayan producido por espacio margen de puntos.

El seleccionador español se mostró más satisfecho, pese a la derrota, de la imagen ofrecida por su equipo en Atenas, que la de Zaragoza ante Portugal donde, dijo, "no estuvimos al nivel, pero si ante Grecia donde se compitió hasta el final y se perdió ante un rival con jugadores que estuvieron estelares".

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Mateo reconoció que el equipo tendrá "altibajos, porque no compite y juega junto y en cada ventana va a suceder el mismo problema", algo que, reiteró, se irá mejorando, al igual que aspectos como las pérdidas de balón "poco a poco, con experiencia y jugando juntos".

EFE

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