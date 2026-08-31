Brasil lanza un operativo contra futbolistas sospechosos de tráfico de drogas y armas

São Paulo, 31 ago (EFE).- Las autoridades brasileñas desplegaron este lunes una operación contra futbolistas y agentes por su supuesta implicación en una trama de tráfico de drogas y armas en varios estados del país, informaron fuentes oficiales.
David Corrêa da Fonseca, delantero del Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales del Campeonato Brasileño, fue uno de los objeto del operativo policial, según señaló el diario O Globo. EFE
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