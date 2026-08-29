Tres detenidos y cinco kilos de cocaína intervenidos ocultos en una silla de montar

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Toledo, 29 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas e intervenido más de cinco kilogramos de cocaína procedentes de Colombia ocultos en una silla de montar a caballo, en un envío que tenía como destino la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

En el marco de esta operación, denominada 'Gavilanes', también se han aprehendido cinco armas de fuego y abundante material relacionado con la preparación y adulteración de la droga, ha informado el Instituto Armado este sábado en un comunicado.

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La investigación comenzó cuando se detectó una silla de montar que ocultaba cocaína en un envío postal procedente de Colombia con destino a Azuqueca de Henares.

Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Guadalajara establecieron entonces un dispositivo policial encubierto con la finalidad de continuar con el envío y sorprender a los receptores.

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Esta actuación permitió detener a una persona que, pese a haber sido informada y advertida de que no era la destinataria del paquete, quiso hacerse cargo de él.

Posteriormente, los investigadores localizaron y detuvieron al destinatario de la silla de montar y se intervinieron dos teléfonos móviles.

El estudio de la información contenida en los dispositivos permitió obtener nuevos indicios sobre la actividad de los detenidos y detectar la existencia de otra persona vinculada a la organización.

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Uno de los integrantes de este grupo llegó a parapetarse en una habitación durante uno de los registros y disparó contra los agentes antes de ser reducido.

En este registro se intervinieron otros 928 gramos de cocaína, 1.650 gramos de cafeína y tres litros de metiletilcetona, además de una prensa hidráulica y otros efectos relacionados con la adulteración y preparación de la sustancia estupefaciente.

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Asimismo, los agentes localizaron cinco armas de fuego, dos armas de aire comprimido y 253 cartuchos de diferentes calibres. EFE