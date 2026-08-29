Muere un hombre tras caer con su coche al río Tambre en Santiago de Compostela

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Santiago de Compostela, 29 ago (EFE).- Un hombre ha muerto este sábado en Santiago de Compostela tras precipitarse con el vehículo que conducía al río Tambre, a su paso por la parroquia de Berdía, perteneciente a Santiago de Compostela.

Según reporta el 112 Galicia, el suceso se produjo en torno a las 14:55 horas, momento en el que recibieron aviso por parte de un particular que informaba de que un coche había caído al río y de que podría haber al menos una persona en su interior.

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Pocos minutos después, esta misma persona llamó de nuevo a los servicios de emergencia para trasladar que habían conseguido sacar al conductor del interior del automóvil y que, aparentemente, estaba ya fallecido.

El personal sanitario de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desplazado hasta el lugar únicamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre, que se trataba del único ocupante del vehículo accidentado. EFE

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