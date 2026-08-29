Kanteh estrena la cuenta de la temporada 2026-2027

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Redacción deportes, 29 ago (EFE).- Fatou Kanteh, delantera internacional de Gambia, ha sido la encargada de estrenar el capítulo goleador de la Liga F 2026-2027 al adelantar al Sevilla ante el Deportivo Abanca en el estadio de Riazor este sábado.

Kanteh aprovechó a los 13 minutos del encuentro un centro medio desde la banda derecha para con un remate de cabeza cercano superar a la guardameta deportivista, Andrea Tarazona.

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La temporada de la Liga F ha comenzado este mediodía con este partido y el Real Sociedad-Logroño United en Zubieta. EFE