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Hidalgo desconfía del Valencia: "Tiene muchísimas variantes"

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A Coruña, 29 ago (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, desconfía del mal inicio de Liga del Valencia, con un solo punto en las dos primeras jornadas tras empatar sin goles ante el Celta y caer por la mínima frente al Betis (0-1).

“Los equipos de (Carlos) Corberán están muy bien trabajados, tienen muchísimas variantes. Están teniendo bajas, pero están trabajando muy bien. Han hecho partidos muy correctos contra dos rivales de muchísima identidad como Betis y Celta. Esperamos un partido igualado”, señaló el técnico deportivista.

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En la rueda de prensa previa al encuentro de Riazor, Hidalgo celebró el acuerdo entre los dirigentes y la Federación de Peñas para devolver la animación al estadio porque los aficionados son “los que te empujan y te sostienen en los malos momento”.

“Es la mejor de las noticias que podíamos tener. Es una alegría poder volver a tener a todo el mundo unido. Esperemos mañana tenerles cerca, estar todos juntos y sobre todo disfrutar. El año pasado hicimos un trabajo brutal para llegar a la Primera División y ahora lo más importante es disfrutarlo”, apuntó.

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En este sentido, el técnico del Dépor avisó de que el deportivismo debe de estar preparado para “sufrir” ante el Valencia, un rival al que la afición blanquiazul tiene en el punto de mira desde aquel famoso penalti fallado por Miroslav Djukic en Riazor el 14 de mayo de 1994, que evitó el primer título de Liga de los gallegos.

“Tenemos que estar muy concentrados en todos los aspectos. Tenemos que ser sólidos, pero sobre todo generar un volumen más alto de ocasiones. El nivel en Primera ha aumentado y estamos en ese proceso de intentar coordinar ese balance entre el ataque y la defensa. Con balón tenemos que mejorar. La solidez la tenemos, aunque hemos encajado en los dos partidos y eso no me gusta”, analizó.

Hidalgo avaló el fichaje del extremo Adama Traoré, a quien no incluirá en la convocatoria porque sólo ha participado en dos entrenamientos con el grupo y llevaba “mucho tiempo sin entrenar con un equipo”.

“Su llegada es una gran noticia. Nos va a dar muchísimo con esa velocidad, ese uno contra uno y con ese espacio que en Primera División es necesaria. Pero hay que tener pausa con él porque es un jugador muy explosivo”, subrayó. EFE

dmg/cmm

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