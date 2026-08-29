Fredi Álvarez: "Hay que disfrutar de este momento, pero con humildad"

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Vigo, 29 ago (EFE).- El entrenador del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, no escondió su satisfacción por el prometedor arranque de Liga de su equipo, tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas, pero incidió en que la temporada es muy larga y van a tener que sufrir “muchísimo” para conseguir el objetivo de la permanencia.

“En esta categoría no es fácil arrancar sumando cuatro de seis o ganar partidos remontando, pero ahora estamos con esa ilusión y esa energía que mantenemos del playoff de ascenso. Tenemos que aprovechar esta ola en la que estamos, disfrutar de este momento, pero con humildad y con los pies en el suelo”, afirmó.

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En rueda de prensa, el técnico gallego destacó la importancia de haber ganado ya el primer partido, ante el Andorra después de levantar un 0-2 en Balaídos, porque eso dará “confianza” a sus jóvenes jugadores.

“El otro día ganamos un partido muy épico, pero en cuanto a fútbol tenemos mucho que mejorar. Tenemos que darnos cuenta de que en esta categoría nos va a costar ser un equipo dominador, eso es lo primero que tenemos que aprender, saber que los rivales nos van a someter durante muchos minutos”, ahondó.

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Fredi Álvarez calificó al Castellón, al que reciben este lunes, como “uno de los mejores equipos de la categoría”, por eso auguró un duelo “muy complicado” en el que necesitarán mantener su “identidad” para frenar el “grandísimo potencial ofensivo” del rival.

En este sentido, admitió que la “atrevida” propuesta futbolística del conjunto dirigido por Pablo Hernández les viene “muy bien” “es un equipo que juega y deja jugar”.

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“Si ellos están acertados en el área rival será muy complicado porque es un equipo con mucho gol. Vamos a tener que estar muy bien a nivel defensivo para contrarrestar todo ese potencial”, avisó el preparador celeste, que descartó el fichaje del joven delantero del Betis Rodrigo Marina.

“A Rodrigo Marina lo valoramos hace un mes y medio, pero a día de hoy no nos planteamos que venga alguien más que un mediocentro. Esa es nuestra única prioridad”, concluyó. EFE

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dmg/apa