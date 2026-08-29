El Elche llega a la recta final del mercado con urgencias para mejorar la plantilla

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Elche (Alicante), 29 ago (EFE).- El Elche afronta los últimos cuatro días del mercado de verano de fichajes con la necesidad de reforzar su plantilla después de haber sumado un solo punto de los nueve disputados en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports, dos de ellas ante rivales directos por la permanencia.

El mercado permanecerá abierto hasta el martes 1 de septiembre a las 23.59 horas y el club trabaja en la incorporación de varios jugadores que ayuden a dar un salto de calidad al equipo.

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Los dos laterales y la portería son algunas de las posiciones que necesitan refuerzo, aunque también otras posiciones, como el centro de la defensa, los extremos y posiblemente el ataque están en el radar de la dirección deportiva.

El entrenador del Elche, Martín Anselmi, reconoció tras la derrota ante el Racing de Santander que el equipo necesita más alternativas para competir.

“El mercado está abierto, estamos trabajando en ello y algunas cosas van a pasar”, dijo el técnico argentino, que aún no ha logrado su primer triunfo en la competición española.

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Anselmi también admitió que el número de jugadores disponibles actualmente en su plantilla limita en ocasiones las opciones para introducir cambios durante los partidos.

“De aquí al cierre del mercado buscaremos cómo tener otras alternativas. Con el plantel que tenemos quedamos a veces medio limitados para realizar ciertos ajustes”, señaló en Santander.

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En el entorno del Elche existe además cierta preocupación por la pérdida de calidad de la plantilla respecto al pasado curso, especialmente por las salidas de jugadores importantes que todavía no han tenido un relevo claro.

Entre ellos están Álvaro Núñez, Aleix Febas y el tridente ofensivo formado por Rafa Mir, André da Silva y Álvaro Rodríguez, piezas relevantes en el equipo de la pasada temporada.

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Entre la afición crece la sensación de que el Elche no ha invertido en la nueva plantilla todo lo que ha ingresado por la venta de jugadores como Álvaro Rodríguez o Rodrigo Mendoza, entre otros.

Además de los refuerzos, el Elche se prepara para dar salida a jugadores que apenas han tenido protagonismo en estas primeras jornadas del campeonato.

Tampoco se descarta la posibilidad de traspasar a alguno de sus principales efectivos, como el central austriaco David Affengruber, si llega una oferta que colme las aspiraciones económicas de la entidad.

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Desde la llegada del empresario argentino Christian Bragarnik a la propiedad, hace ya seis años, ha sido habitual que el último día del mercado sea frenético en el Elche, con entradas y salidas que en ocasiones se han registrado de forma inesperada hasta las últimas horas del plazo. EFE

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