El diputado del PP Pedro Navarro deja el Congreso el lunes y pone fin a más de dos décadas de trayectoria política

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El diputado del PP por Zaragoza Pedro Navarro López renunciará este lunes "por motivos profesionales" a su acta en el Congreso y pondrá fin a su etapa en la política activa después de más de veinte años, abandonando también sus responsabilidades internas en el Partido Popular, han confirmado este sábado a Europa Press fuentes de la formación política.

Navarro estaba a cargo desde julio de 2025 de la Vicesecretaría de Organización del PP de Aragón y de la Secretaría de Transparencia y Buen Gobierno en la dirección nacional de la formación. Su renuncia es una decisión que ya habría sido trasladada con anterioridad al partido.

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Su próximo destino profesional será la consultora de asuntos públicos Vinces, donde asumirá la dirección de la nueva delegación que la firma abrirá en Aragón, ha publicado hoy 'El Heraldo'.

Nacido en Zaragoza en 1977 y licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Navarro ha ocupado cargos en distintos niveles de la Administración. Fue diputado en las Cortes de Aragón entre 2007 y 2011 y posteriormente formó parte del Ayuntamiento de Zaragoza como concejal entre 2011 y 2019.

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Más tarde pasó a la política nacional y obtuvo acta en el Congreso por la circunscripción de Zaragoza. En las elecciones generales de julio de 2023 encabezó la candidatura del PP por esa provincia.

El escaño que deja Pedro Navarro será ocupado previsiblemente por la siguiente integrante de la candidatura electoral, Mireia Bondía, alcaldesa de Maella. El Partido Popular cuenta también por Zaragoza con los diputados Luis María Beamonte y Raúl Cuevas.

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