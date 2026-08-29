Bruselas ya trabaja en la petición de España para recibir apoyo de Frontex en Ceuta

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Bruselas, 29 ago (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de las personas inmigrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva el pasado mes de julio.

"Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad", afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales.

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Además, Brunner dijo que el Ejecutivo europeo "acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada" y manifestó que "la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta".

(Más información en el Servicio Internacional de EFE)

EFE

par/av/ie