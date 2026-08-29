Espana agencias

Bruselas ya trabaja en la petición de España para recibir apoyo de Frontex en Ceuta

Guardar

Bruselas, 29 ago (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de las personas inmigrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva el pasado mes de julio.

"Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad", afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

Además, Brunner dijo que el Ejecutivo europeo "acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada" y manifestó que "la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta".

(Más información en el Servicio Internacional de EFE)

EFE

par/av/ie

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policías y seguridad privada en los colegios de Ceuta ante la vuelta al cole: “Da seguridad, pero es un signo de que no hay una normalidad”

La ciudad se prepara para comenzar el curso escolar en medio de la crisis migratoria

Policías y seguridad privada en los colegios de Ceuta ante la vuelta al cole: “Da seguridad, pero es un signo de que no hay una normalidad”

Cómo hacer que el huevo frito no salpique aceite: un truco pasado de generación en generación

El agua que contiene el huevo es la responsable de que salte, pero con este sencillo paso se evitan quemaduras

Cómo hacer que el huevo frito no salpique aceite: un truco pasado de generación en generación

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

A raíz de estos hechos, que se produjeron presuntamente sin el consentimiento de la joven, el Real Mallorca ha expulsado del club a los dos jugadores

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

El letrado y divulgador en redes advierte de que los trastornos mentales lideran las causas de incapacidad temporal y apunta directamente a las condiciones laborales

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Entramos en el ‘estadio Shakira’ que se construye en Madrid: obras “24 horas al día” para una residencia europea con ‘parque temático’ en honor a la cultura latina

Las obras avanzan para tener listo el recinto el 18 de septiembre, con ocho pabellones dedicados a la cultura latinoamericana y actividades durante 12 horas. La residencia se prolongará hasta octubre con una docena de conciertos

Entramos en el ‘estadio Shakira’ que se construye en Madrid: obras “24 horas al día” para una residencia europea con ‘parque temático’ en honor a la cultura latina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

Islandia decide este sábado si quiere entrar en la Unión Europea: el referéndum que marcará su posición en el tablero mundial y las relaciones económicas

Feijóo exige elecciones generales y arremete contra el Gobierno por la gestión de la crisis en Ceuta: “Es indignante para nuestra nación”

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián