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Torres rechaza todos los actos violentos en Ceuta y exige al PP "contundencia" en la condena

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado todos los actos de violencia que se han sucedido en los últimos días en Ceuta, a la vez que ha exigido al PP que los condene con la misma "contundencia" y no con la "boca pequeña".

Torres también ha criticado a la portavoz parlamentaria de los 'populares', Ester Muñoz, por estar "justificando", a su juicio, que se "peguen a los ciudadanos en Ceuta" y se "quemen las casetas" de los inmigrantes en las playas, tal y como ocurrió este jueves por la tarde. La dirigente del PP, en declaraciones previas desde Bilbao a este segundo acto, acusó al Gobierno de que su "dejación de funciones" había provocado que "mucha gente desesperada quiera poner orden".

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"¿Qué está justificando? ¿Que se le peguen a ciudadanos de Ceuta? ¿Justificando que se quemen las casetas? Eso se está justificando por parte de Ester Muñoz", ha señalado Torres en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

El ministro ha hecho este viernes un "llamamiento responsable a la no violencia", condenando los ataques a militares por parte de inmigrantes, la quema de casetas, que se impida a Cruz Roja el reparto de comida y la violencia hacia periodistas "que están haciendo su trabajo".

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"Eso no lleva a ningún lugar, y, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Normalizar la situación. Para eso es imprescindible que hagamos un llamamiento responsable, serio y contundente de no a la violencia", ha expresado, al tiempo que ha defendido que las manifestaciones "están regladas" en la Constitución española, pero "no pueden ser brotes de xenofobia, ni tampoco de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servidores públicos".

AGRADECE LA CONDENA DEL GOBIERNO DE CEUTA

El ministro ha puesto en valor que desde el Gobierno de Ceuta se haya hecho un llamamiento a la calma condenando los actos violentos y ha emplazado al resto de formaciones políticas y al PP, como "principal partido de la oposición", a que también evite sacar réditos electorales y también "lo haga" con "contundencia", no con la "boca pequeña".

Dicho esto, Torres ha vuelto a evitar poner fecha para que Ceuta vuelva a la normalidad tras la entrada de unos 80.000 migrantes a la ciudad autónoma desde la frontera con Marruecos. "Vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea cuanto antes. Pero para que eso sea posible, esos migrantes no pueden estar durmiendo en la playa", ha reiterado, para después insistir en habilitar espacios para hacer filiaciones y que "con la máxima de las premuras puedan ser devueltos". "Necesitamos lugares y consenso", ha reclamado al Gobierno ceutí.

Por último, ha reivindicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "en permanente contacto diario con todos los ministerios" implicados en la resolución de la crisis. Para Torres, "no es verdad" que el jefe del Ejecutivo "haya estado ocultado, sino todo lo contrario". En su opinión, Sánchez ha liderado "una respuesta de Gobierno, que es también una respuesta de competencias compartidas".

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