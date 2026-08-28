Sumar discrepa con Marlaska sobre la cooperación de Marruecos en el retorno de migrantes

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Madrid, 28 ago (EFE).- El diputado de Sumar Enrique Santiago ha discrepado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la cooperación de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta y ha acusado a este país de "disuadir" el retorno de los 72.000 migrantes que accedieron a la ciudad autónoma a finales de julio.

Santiago ha hecho estas consideraciones en el turno de palabra de los grupos durante la comparecencia de Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta de su gestión en la crisis migratoria de Ceuta, en la que ha defendido firmemente la colaboración de Marruecos.

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El diputado de Sumar, socio de gobierno, ha defendido el respeto a la ley y ha considerado que los fallecidos durante el acceso nado a Ceuta desde Marruecos, "al menos 147", tienen "dignidad", por lo que el Gobierno está obligado a identificarlos y comunicarlo a sus familias.

"Marruecos no lo va a hacer, ni siquiera ha recibido los cadáveres, menos va a recibir a los vivos, no ha recibido a un menor en los últimos 14 años y está disuadiendo los retornos voluntarios", ha subrayado Santiago en clara discrepancia con lo manifestado anteriormente por Marlaska.

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Durante su primera intervención, el titular de Interior ha defendido la "solidez" de la cooperación de Rabat en materia migratoria y ha indicado que está en permanente contacto con su homólogo marroquí.

Sobre esta colaboración del país vecino, Marlaska ha detallado que "en todo momento" ha existido una estrecha coordinación para facilitar el retorno de aquellas personas que no reunían las condiciones para permanecer en España.

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Santiago ha califica la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio de un ataque a España "utilizando a personas vulnerables" y lo ha atribuido a "una operación de desestabilización con claras intenciones políticas y geoestratégica".

"Sabían que un Gobierno respetuoso con los derechos humanos no iba a usar fuerza letal contra esas personas", ha remarcado el diputado de Sumar, quien ha afirmado que el ataque de Marruecos ha sido coordinado con Estados Unidos e Israel desde abril de 2026.

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También los socios parlamentarios se han alineado con la postura de Sumar al cuestionar el papel de Marruecos. El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu ha mostrado incluso su sorpresa por la "encendida" defensa de Marlaska, y le ha preguntado al ministro en qué se ha traducido de forma concreta esa cooperación y de cuándo y de qué forma avisaron sobre lo que estaba sucediendo en su frontera. EFE

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