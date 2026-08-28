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Más de 160 desalojados por el incendio de El Saler (Valencia) pasan la noche en La Fonteta

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València, 28 ago (EFE).- Un total de 161 personas desalojadas de la pedanía de El Saler y de los cámpines de la zona han descansado esta noche en La Fonteta (València) tras el incendio forestal declarado este jueves, según ha informado Cruz Roja, encargada de atender a los vecinos con cenas y kits de higiene.

Para esta mañana, a las 9 horas, hay prevista una nueva reunión de Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para valorar la evolución del fuego, en el que han trabajado durante la noche cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat y ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento, según la última información del Centro de Coordinación de Emergencias.

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El fuego ha quemado 31,38 hectáreas en un perímetro de 4,21 kilómetros y las carreteras CV-500 y CV-421, así como el tramo entre la playa de El Saler desde el antiguo polideportivo al Sidi, continúan cortadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que "la noche ha transcurrido según lo previsto", con viento de poniente y ráfagas de entre 20 y 30 km/h gran parte de la madrugada, que ha amainado a un poco menos de 20 km/h en las últimas tres horas.

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El incendio, cuyo origen se desconoce, se declaró ayer sobre las 13 horas en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa de El Saler, y sobre las 16:48 horas Emergencias aumentó la situación 1 a situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y solicitó la movilización del tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para sumarse a la extinción del incendio forestal.

Asimismo, la Generalitat envió a las 17:20 horas un Es-Alert para ordenar la evacuación e informar de las instrucciones a la población situada en la zona. EFE

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