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Marruecos niega que sus agencias de seguridad sufrieran una "intrusión" por piratas informáticos

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Las autoridades de Marruecos han negado que sus bases de datos de seguridad hayan sido objeto de una "intrusión" a raíz de un ataque informático y ha argumentado que los datos publicados durante la jornada del martes por un grupo de 'hackers' habrían sido obtenidos a partir de "compañías de seguros" y "organizaciones de salud".

La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) han negado "categóricamente" cualquier "violación" de "sus sistemas de información o bases de datos de seguridad", antes de resaltar que los mismos "cumplen con los más altos estándares de ciberseguridad".

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Así, la DGST ha recalcado en un comunicado publicado en redes sociales que "los datos personales publicados recientemente no fueron resultado de un ciberataque a los sistemas de seguridad", sino que son "datos antiguos descargados de bases de datos y sistemas de información gestionados por compañías de seguros y organizaciones de salud y seguridad social".

El organismo ha advertido además contra "la frecuente difusión de fotografías manipuladas, presentadas de forma engañosa y maliciosa como si mostraran a empleados de diversos organismos de seguridad", así como "la circulación de documentos falsificados que supuestamente son documentos de seguridad".

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"La falsedad de estas fotografías y documentos es totalmente evidente, dado el uso de uniformes y rangos militares que no existen en Marruecos ni se utilizan en la DGSN", ha reseñado el organismo, que ha incidido además en que "los documentos filtrados contienen identidades visuales inexactas y errores gramaticales flagrantes".

Por ello, ha remarcado que, si bien "está comprometido a refutar todos los informaciones falsos que alegan un ciberataque a los sistemas de datos de seguridad", que "no están conectados a redes abiertas de Internet", las autoridades continuarán con sus investigaciones "para identificar y detener a todos los involucrados en la fabricación, preparación y difusión de este contenido falso".

El comunicado ha sido publicado días después de que el grupo de piratas informáticos Jabaroot publicara una lista con los datos personales de más de 70.000 personas a las que identificó como miembros de las fuerzas de seguridad y otros organismos nacionales marroquíes.

Jabaroot, que ha reivindicado varios ataques informáticos contra organismos marroquíes durante los últimos años, recalcó tras su publicación que este presunto 'hackeo' habría sido un "mensaje dirigido a España" tras la grave crisis migratoria registrada a finales de julio en Ceuta debido al cruce irregular de miles de personas a la ciudad autónoma desde territorio de Marruecos.

De hecho, el grupo de piratas informáticos afirmó que entre los datos figuran los de altos cargos de la DGSN y la DGST y sostuvo incluso que contaba con información sobre responsables y órdenes impartidas durante la crisis, de la que Rabat se ha desvinculado. Sin embargo, los datos no son ya consultables, dado que fueron eliminados por la plataforma a la que fueron subidos.

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EuropaPress

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